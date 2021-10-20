ВТБ: выдачи кредитов наличными превысили 1 трлн рублей

Кредиты наличными продолжают быть одними из востребованных розничных продуктов у населения. Только в сентябре выдачи ВТБ превысили 112 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Портфель по этому продукту к концу сентября превысил 1,78 трлн рублей, показав рост с начала года более чем на 20%.

Регионами-лидерами по объему выданных средств за девять месяцев стали Московский регион (более 370 млрд рублей), Санкт-Петербург (более 75 млрд), Свердловская (25 млрд), Иркутская области (24 млрд), Краснодарский край (24 млрд). Жители Кузбасса за этот период оформили в ВТБ потребительских кредитов на 19,5 млрд рублей.

- Спрос клиентов на кредиты наличными стабильно растет с начала весны. При этом на его фоне платежеспособность заемщиков сохраняется. Мы крайне внимательно следим за долговой нагрузкой клиентов, не допуская их закредитованности, и активно рефинансируем их текущие кредиты. Это позволяет объединять несколько обязательств других банков и снижать финансовую нагрузку населения. Доля рефинансируемых кредитов среди общего объема выдач в третьем квартале составила 17%, - отметил Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ.

По мнению аналитиков банка, в 2021 году объем потребительского кредитования в России превысит значения предыдущего года в среднем на 20%, что во многом обусловлено отложенным спросом прошлого сезона из-за пандемийных ограничений и ожиданиями клиентов по росту ставок в связи с увеличением ключевой ставки Банком России.

По прогнозам ВТБ, спрос на потребкредитование до конца года сохранится. Банк рассчитывает, что объем полученных населением в ВТБ средств в этом году достигнет 1,3 трлн рублей, что в 1,5 раза превысит значения прошлого года. Этому будет способствовать удобный процесс онлайн-выдачи средств. Доля кредитов наличными, выданных ВТБ дистанционно, в сентябре составила 39%, увеличившись на 10 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

- Спрос на онлайн-кредиты растет естественным образом. Оформляя кредит в цифровом канале ВТБ, заемщик может получить у нас дополнительный дисконт к ставке. К 2022 году банк планирует выдавать онлайн каждый второй кредит наличными, - добавил Евгений Благинин.

Партнерский материал.

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