Шерегеш может стать дешевле для жителей региона

Для жителей региона будет разработаны различные скидки. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Вопросы о том, когда же популярный во всей стране горнолыжный курорт Шерегеш станет более доступным, волнуют кузбассовцев уже не первый год. Жалобы на высокие цены можно увидеть и в соцсетях, и на различных форумах, и даже на прямой линии с губернатором, которая проходила в конце лета. Рост цен объясняется тем, что в последнее время Шерегеш быстро развивается, появился большой наплыв туристов из других областей - спрос намного превышает предложение.

По поручению президента, Шерегеш включен в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» как пилотный проект. Такое решение приняли на совещании по развитию курорта. Всеми любимый горнолыжный край вполне может работать круглые сутки и даже заслужить статус мирового уровня. И тут просьбы граждан о снижении цен не остались незамеченными: для жителей региона будет разработана программа лояльности. Правда, какие именно привилегии будут у кузбассовцев, пока что не известно.

- Жители Кузбасса попали не в очень хорошее положение: вроде бы, они с этого начинали, а теперь в связи с приездом туристов со стороны - для них цены растут. Я считаю, это неправильно, и надо именно для жителей Кузбасса сделать определенные скидки. Должно быть все учтено: и для обычного жителя, и система для многодетных семей. Мы должны найти разумный баланс, чтобы это было выгодно и для Шерегеша, так как туда увеличится поток кузбассовцев, - прокомментировал ситуацию губернатор Сергей Цивилев.

Для начала планируют развивать секторы «А», «Б», «Е»: строить дороги, системы водоснабжения и водоотведения, котельную и пожарно-спасательное депо. На это выделено 3,27 миллиарда рублей, включая 738,18 миллиона рублей из областного бюджета.

Спрос в Шерегеше намного превышает предложение. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Пока правительство обсуждает планы на развитие горнолыжного курорта, все любители активного отдыха готовятся к открытию нового сезона, который стартует 13-14 ноября. Стоит отметить, что, несмотря на разработку программы лояльности, пока что цены на жилье, подъемники и ски-пассы, то есть абонемент на один день или определенное количество часов, с прошлого сезона не поменялись.

Сейчас в Шерегеше работают 82 гостиницы, так что без жилья никто не останется. Цены за номера, очевидно, зависят от удобств. Так, самый простой номер чисто для ночевки стоит около 1000 рублей, а самый большой в элитных отелях - 29 000 рублей. Но в среднем вполне реально найти номер за 3 000 - 4 000 тысячи. При желании и возможности можно снять квартиру: от 900 до 7 800 рублей за сутки в зависимости от количества комнат и удобств. Это будет гораздо удобнее для нескольких человек, которые планируют провести в Шерегеше не один день. Вариант снять комнату также имеет место - от 800 до 3 000 рублей за сутки. А для достаточно больших компаний есть и коттеджи с размахом цен от 1500 до 50 000 рублей за сутки.

С питанием проблем быть не должно: 77 действующих кафе и ресторанов, включая даже доставку суши и мяса на гриле. Порог цен - от 600 до 2 000 рублей. Обычные магазины с продуктами тоже никто не отменял.

И самое интересное - это, конечно, активный отдых. В настоящее время в Шерегеше работают 18 подъемников, 3 снегоходных и 26 горнолыжных трасс. Разовые подъемы стоят от 80 до 250 рублей, а ски-пассы от 300 до 6500 рублей. На случай, если своего снаряжения нет или оно сломалось, его можно арендовать. Помимо лыж или сноуборда, на прокат даются одежда, обувь и аксессуары. Камеры хранения также готовы к нашим и вашим услугам. Иными словами, можно приехать отдыхать с пустыми руками и приобрести все необходимое на месте. Шерегеш встречает и дает возможность отдохнуть на полную катушку абсолютно каждому, так что не зря это одно из самых популярных мест активного отдыха в области и даже в стране.