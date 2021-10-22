4G среди наскальных рисунков: Tele2 запустила сеть в Томской Писанице

Фото: ГАУК «Музей-заповедник «Томская Писаница».

Гости музея теперь могут пользоваться голосовой связью и быстрым 4G-интернетом, изучая наскальные рисунки бронзового и раннего железного веков и другие археологические и этнографические достопримечательности.

Технические специалисты Tele2 расположили вышку так, чтобы устойчивая голосовая связь и быстрый интернет были доступны на всей территории Томской Писаницы. Базовая станция 4G обеспечивает покрытие мобильного интернета на 156 гектарах заповедника. Посетители и сотрудники Томской Писаницы могут пользоваться сотовой связью во всех распространенных стандартах - 2G, 3G и 4G.

Фото: ГАУК «Музей-заповедник «Томская Писаница».

Томская Писаница - это памятник наскального искусства на берегу реки Томь в 50 км от Кемерова. Здесь расположены более 300 наскальных рисунков, копии жилищ и захоронений от бронзового века до Средневековья, восстановленное капище со славянскими идолами и Часовня в честь Равноапостольных Кирилла и Мефодия. Также посетители могут прогуляться по сосновому лесу и побывать в местном зоопарке.

Фото: ГАУК «Музей-заповедник «Томская Писаница».

- Раньше хорошая связь была только вдоль трассы рядом с заповедником. Сейчас мы обеспечили хороший сигнал и быстрый интернет на всей территории музея под открытым небом. Уверен, что посетители будут рады возможности оставаться на связи и оценят не только археологические находки, но и качество нашей сети. Это часть нашей работы по точечному улучшению покрытия. С начала года мы строим вышки в малонаселенных и отдаленных районах Кузбасса. Только в сентябре мы запустили почти сто базовых станций в малых городах, деревнях и селах, - Илья Рыбальченко, технический директор филиала Tele2 в Кузбассе.

Партнерский материал.