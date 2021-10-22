Музыкальная комедия, уникальный этнобалет и спектакль от артистов Comedy

История внезапно возникших отношений двух молодых людей. Фото: музыкальный театр Кузбасса.

Безымянная звезда

Смотрим спектакль о чудесах, которые случаются в жизни.

В эти выходные Музыкальный театр Кузбасса покажет историю внезапно возникших отношений двух молодых людей - смешную и трогательную, нелепую и романтическую, простую и неожиданную. Герой спектакля Морин - чудак и неисправимый романтик. Живя в маленьком провинциальном городке, долгое время по крупицам откладывает деньги из своего ничтожного учительского жалованья, чтобы купить немыслимо дорогую книгу или телескоп и ночи напролет любоваться звездным небом, и даже мечтать об открытии новой звезды.

Для своих сограждан он странный и непонятный человек, инородное явление вроде поезда, который в определенный день и час проходит через городок, как посланец из другой жизни, приводя в волнение все его население.

Именно поезд и занес однажды в это захолустье неведомое существо по имени Мона. Она явилась перед Морином, словно звезда, упавшая с неба. «Звезда» оказалась страдающим, зависимым человеком, бежавшим от своей «красивой» жизни в поисках любви и понимания. Встреча двоих, казалось бы, так стремившихся навстречу друг другу. К чему же она привела? Что подарила обоим и почему не стала счастливой? Об этом повествуют создатели спектакля.

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 34-83-48

22 октября, начало в 18.30

Цена билетов: от 300 до 1000 рублей

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Этнобалет «Шория» - уникальное произведение, которое познакомит кемеровчан с культурой и традициями шорцев. Фото: Государственная филармония Кузбасса.

О шорцах языком танца

Смотрим этнобалет, посвященный коренному народу Кузбасса.

По-новому взглянуть на шорцев, познакомиться с их культурой и традициями кемеровчане смогут в государственной филармонии Кузбасса, на сцене которой покажут уникальное произведение - этнобалет «Шория».

В течение всего действа зрителей познакомят с историей народа, его легендами о мироустройстве, ремеслами, особенностями быта, обрядами, камланием. Здесь есть и дикая «пляска духов», и грациозный танец журавлей, наполненный добротой и любовью, и торжество Неугасимого Огня - символа Света и Жизни.

Над проектом работали десятки артистов и музыкантов филармонии с привлечением специалиста по шорской культуре Елены Чайковской, руководителя Центра языков и культур народов Сибири НФИ КемГУ. Постановка поражает масштабностью художественного замысла. «Сибирский калейдоскоп» и солистка филармонии Чылтыс Таннагашева, владеющая искусством горлового пения представят почти дюжину эпизодов, для которых художник по костюмам Виктория Агафонова создала эскизы 136 сценических костюмов. Также в постановке использованы картины Любови Арбачаковой - шорского живописца, ученого-исследователя шорского героического эпоса.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

24 октября, начало в 14.00

Цена билетов: 380 рублей

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Спектакль «Марафон» - забавное преображение знакомых типажей актеров из молодежных сериалов и комедийных шоу. Фото: московский театр звезд.

Поиск счастья в ресторане

Идем на комедийный спектакль о любви.

Жителей Новокузнецка приглашают на «Марафон» - спектакль «Московского Театра Звезд», который анонсирован как комедия. Он покажет зрителю забавное преображение знакомых типажей актеров из молодежных сериалов и комедийных шоу. И вместе с тем переплетение судеб простых людей в пространстве элитного ресторана. Погоня за счастьем и поиск жизненной правды сводят вместе таких разных персонажей, которых воплощают на сцене Мария Скорницкая и резиденты Сomedy - Татьяна Дорофеева и Олег Верещагин.

Этот спектакль вносит новые словесные мемы и гэги актерской игры. После его просмотра вам запомнятся крылатые выражения и фразочки, которые обязательно полетят в народ. Готовьтесь записывать за персонажами их искрометные выражения. На телефоне отключайте звук, открывайте чистые блокноты и вписывайте в них новые шутки.

В основе сюжета - решение главной героини принять участие в марафоне. Без всякой подготовки! Ради проездного. Ну и ради любви, конечно! Потом эта любовь ее предала, а потом сделала предложение... и еще раз предала. Что в итоге получит главная героиня и другие персонажи, вы узнаете, посмотрев эту постановку Николая Коробова.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 33-03-47

24 октября, начало в 17.00

Цена билетов: от 600 до 1500 рублей