Как интересно провести выходные в Новокузнецке

Спектакль «Марафон» - забавное преображение знакомых типажей актеров из молодежных сериалов и комедийных шоу. Фото: московский театр звезд.

Поиск счастья в ресторане

Идем на комедийный спектакль о любви.

Жителей Новокузнецка приглашают на «Марафон» - спектакль «Московского Театра Звезд», который анонсирован как комедия. Он покажет зрителю забавное преображение знакомых типажей актеров из молодежных сериалов и комедийных шоу. И вместе с тем переплетение судеб простых людей в пространстве элитного ресторана. Погоня за счастьем и поиск жизненной правды сводят вместе таких разных персонажей, которых воплощают на сцене Мария Скорницкая и резиденты Сomedy - Татьяна Дорофеева и Олег Верещагин.

Этот спектакль вносит новые словесные мемы и гэги актерской игры. После его просмотра вам запомнятся крылатые выражения и фразочки, которые обязательно полетят в народ. Готовьтесь записывать за персонажами их искрометные выражения. На телефоне отключайте звук, открывайте чистые блокноты и вписывайте в них новые шутки.

В основе сюжета - решение главной героини принять участие в марафоне. Без всякой подготовки! Ради проездного. Ну и ради любви, конечно! Потом эта любовь ее предала, а потом сделала предложение... и еще раз предала. Что в итоге получит главная героиня и другие персонажи, вы узнаете, посмотрев эту постановку Николая Коробова.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 33-03-47

24 октября, начало в 17.00

Цена билетов: от 600 до 1500 рублей