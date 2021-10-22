В Кузбассе стартовала вторая волна обучения в «Школе фермера» Россельхозбанка

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

В 9 из них Школа открывает двери впервые. Благодаря присоединению новых регионов к проекту его общая география выросла до 50.

22 октября в Кузбассе стартовала вторая волна «Школы фермера», на базе Кузбасской ГСХА 28 слушателей приступили к занятиям. При поддержке Минсельхоза были выбраны такие востребованные и перспективные для регионального АПК направления как «Управление трансформацией предприятия молочного скотоводства» и «Организация и управление мясным скотоводством». Учебные планы обогащены лекциями по маркетингу, производству органической продукции, организации каналов сбыта, продвижению региональных брендов сельскохозяйственной продукции.

- «Школа фермера» - это новый формат российского аграрного образования, благодаря которому агробизнес действительно можно создать «с нуля». Учиться в нашу школу можно прийти врачом или инженером, а выйти - фермером. Здесь нет преувеличения. У многих наших выпускников такое «перевоплощение» уже успешно состоялось. Проекту чуть больше года, и сегодня можно с уверенностью сказать, что формат востребован. Конкурс достигает 5 человек на место. Школа охватила 50 регионов России. А число слушателей достигло почти 2 тысяч человек, - обратился к участникам проекта Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

- Обучение в «Школе фермера» - важный опыт как для начинающих, так и для уже действующих фермеров региона. Это возможность окунуться в агропроцессы с разных точек зрения, услышать экспертные мнения, как сделать свой бизнес рентабельным. В дальнейшем выпускники Школы могут претендовать и на грантовую поддержку, что даст еще больший толчок для развития и их бизнеса, и животноводства Кузбасса в целом, - заявил министр Андрей Ариткулов.

- Нужны новые предприимчивые люди, которые организуют сельхозпроизводство с помощью современных и прогрессивных методов. Федеральный проект «Школа фермера» предназначен для того, чтобы прокачали таких лидеров будущего аграрного бизнеса. Данная программа реализуется еще и в кооперации с ведущими сельхозтоваропроизводителями. Сегодня наши студенты начнут принимать лучшие практики, которые уже в ближайшее время смогут применять, - добавила врио ректора Кузбасской ГСХА Екатерина Ижмулкина.

С начала запуска в сентябре 2020 года обучение в «Школе фермера» прошли 466 слушателей в 16 регионах по 17 уникальным специализациям, а 45 наиболее талантливых выпускников второй волны получили грант от Россельхозбанка и Агропродовольственного фонда «Свое» на создание и развитие новых малых форм хозяйствования. Сейчас почти 800 студентов продолжают обучение в составе третьего потока, стартовавшего 1 сентября.

«Школа фермера» - это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров с целью теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.

Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями; проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. А завершается курс защитой бизнес-планов.

Общая продолжительность курса - до трех месяцев. Выпускники получают дипломы государственного образца от вузов - участников проекта и возможность участвовать в конкурсном отборе на получение мер поддержки от Минсельхоза России. Обучение финансируется Россельхозбанком.

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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