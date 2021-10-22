В Кузбасс придут дожди и сильный ветер

В регион придет обширный циклонический вихрь. Фото: Евгения ГУСЕВА

Антициклон, под влиянием которого находился Кузбасс всю последнюю неделю и который подарил нам сухую безветренную погоду, сдает свои позиции. В пятницу, 22 октября, ему на смену придет обширный циклонический вихрь. А вместе с ним – дожди и сильный порывистый ветер. Однако в этом есть и плюс: смог, который стоял над городами из-за штиля наконец-то развеется и дышать станет легче.

Из-за дождя и ветра на улице станет прохладно, хотя по температурному фону изменения будут незначительными. Так, в пятницу, 22 октября столбики термометров днем покажут +9…+14 градусов. Вместе с тем сила юго-западного ветра будет достигать 6-11 метров в секунду, отдельные порывы - до 18 метров в секунду. Местами прольют небольшие дожди.

В субботу, 23 октября ночью -2…+3 градусов, а днем потеплеет до +4…+9 градусов. Ветер западный ночью 6-11 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, отдельные порывы – до 20 метров в секунду. Также пройдут небольшие дожди.

В воскресенье, 24 октября в ночное время 0…+5 градусов, в низинах до - 5 градусов. Днем столбики термометров покажут +7…+12 градусов. Ветер будет западный 7-12 метров в секунду, с порывами до 19 метров в секунду. Ночью и днем ожидаются дожди от небольших до умеренных.

В понедельник, 25 октября в ночное время 0…+5 градусов, местами до -5 градусов, после восхода солнца +8…+13 градусов. Ветер юго-западный порывистый, силой 6-11 метров в секунду, порой - до 18 метров в секунду. Небольшие дожди также сохранятся в разных районах области.