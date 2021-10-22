Минздрав Кузбасса объяснил, как надо провести нерабочие дни с 30 октября

Наблюдается значительный рост заболевания коронавирусом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина сообщила, как правильно провести предстоящие нерабочие дни. Отметим, что президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

По словам замминистра, это сделано с целью сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции и снижения уровня заболеваемости. В целом наблюдается значительный рост заболевания коронавирусом. Также увеличилось количество летальных исходов.

- Мы обращаемся к кузбассовцам и призываем провести эти дни правильно с позиции эпидемиологии. То есть в эти дни постараться избежать посещения больших торговых центров, кинотеатров, мест массового скопления народа. Провести это время с семьей, позаботиться о своих родных и близких. Тем, кто не вакцинировался, обязательно пройти вакцинацию, потому что это единственный доказанный и эффективный способ защиты от коронавирусной инфекции - в первую очередь от ее тяжелых последствий, - рассказала Елена Зеленина.

Также добавила, что в эти дни те, кто уже перенес коронавирус, может проверить здоровье и пройти бесплатную углубленную диспансеризацию. Медицинские организации, поликлиники которые проводят диспансеризацию, будут работать и в нерабочие дни.

Напомним, что по данным регионального оперштаба, 22 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 252 человек. Лидерами по заболеваемости стали Новокузнецк - 44, Кемерово - 38, Белово - 29.