Банк Уралсиб вошел в рейтинг ипотечных программ для молодых заемщиков

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Две ипотечных программы Банка Уралсиб вошли в рейтинг ипотечных программ для молодых заемщиков. Портал Сравни.ру выбрал 6 банковских предложений, которые доступны заемщикам с 18 лет. В рейтинг попали собственные ипотечные программы Банка Уралсиб «Строящееся жилье» и «Готовое жилье».

Банк Уралсиб предлагает ипотечные кредиты на приобретение готового и строящегося жилья, или рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков. Действуют программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми и «Ипотека с господдержкой». Также клиенты могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Партнерский материал.

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