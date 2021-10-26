Бригада Анатолия Кайгородова добыла на шахте СУЭК с начала года четыре миллиона тонн угля

Весь уголь выдан бригадой из лавы №52-14, введенной в эксплуатацию в конце 2019 года. Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

Весь уголь выдан бригадой из лавы №52-14, введенной в эксплуатацию в конце 2019 года. По итогам прошедшего года коллективом добыто 5,8 миллиона тонн угля - лидирующий показатель в Сибирской угольной энергетической компании. И с начала 2021 года из лавы-гиганта выдано еще четыре миллиона тонн. При этом опережение бригадой производственного плана превышает двести тысяч тонн. Вынимаемая мощность пласта составляет 4,2 метра. Особенностью этой лавы является длина забойной части - 400 метров. Забой оснащен 233 секциями крепи ДБТ вместо стандартно используемых 175 секций. В состав забоя также входят лавный конвейер SH PF 6/1142 и очистной комбайн нового поколения Eickhoff SL 900.

Напомним, что по итогам престижного конкурса «Кузбасс - угольное «сердце» России» в честь Дня Шахтера 2021 коллектив Анатолия Кайгородова был признан победителем в номинации «Лучшая очистная бригада».

На предприятии трудится еще одна очистная бригада под руководством Героя Кузбасса Евгения Косьмина. На ее счету более 3,4 миллиона тонн угля, выданных с начала года из лавы №50-06. Вынимаемая мощность пласта 50 составляет 3,8 метра, марка угля ДГ. В лавный комплект также входят 232 секции крепи ДБТ, комбайн Eickhoff SL 900, конвейер SH PF-6/1142.

Общий объем инвестиций СУЭК Андрея Мельниченко в развитие шахты имени В. Д. Ялевского только за последние два года составил 7,5 миллиардов рублей. В числе реализуемых проектов на предприятии - модернизация с увеличением производительности блока модульных очистных сооружений, строительство модульного теплоэнергетического комплекса.