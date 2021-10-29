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Общество29 октября 2021 7:11

День домашнего печенья: дистанционный режим вызвал взрывной рост производства немассовых видов муки

Россельхозбанк выяснил, что за последний год перешедшие на дистанционную работу россияне создали настоящий ажиотаж на рынке видов муки, которые многими воспринимаются как более полезные
Яков КРЫМСКИЙ
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Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Кто не любит приготовленную заботливыми руками выпечку? А кто не любит, когда эта выпечка не только вкусная, но и полезная? Ко дню домашнего печенья (28 октября) Россельхозбанк выяснил, что за последний год перешедшие на дистанционную работу россияне создали настоящий ажиотаж на рынке видов муки, которые многими воспринимаются как более полезные.

Так, в 2020 году производство гречневой муки увеличилось на 12% до 2,7 тыс. тонн, овсяной - на 16% до 13,9 тыс. тонн, кукурузной - на 45% до 25 тыс. тонн, а рекорд поставила рисовая мука с ростом на 108%, то есть вдвое, до 7,3 тыс. тонн.

- Вынужденный переход на удаленный режим работы, временный или постоянный, снизил двигательную активность многих россиян. Сейчас общество уже достаточно образовано в вопросах питания, поэтому для борьбы с лишними килограммами люди стали переходить на виды муки, которые считают более полезными с точки зрения диеты и поддержания физической формы. Этот спрос дал мощный толчок производству овсяной, гречневой и особенно кукурузной и рисовой видам муки. Сейчас их массовая доля в общем объеме производства муки невысока, но тренд на здоровое питание укрепляется, поэтому мы ожидаем, что нишевые виды диетической муки будут пользоваться все большим спросом, - считает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Однако главную роль в выпечке традиционно удерживает пшеничная и пшенично-ржаная мука: 8,4 млн тонны, или 91,4% всего объема производства муки. Ее производство за последний год снизилось на 3%. Всего в стране было произведено 9,2 млн тонн муки.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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