Россельхозбанк спрогнозировал эффект от перехода на цифровой рубль

А в перспективе следующих 6 лет с помощью цифровой валюты будет совершаться каждый второй платеж, следует из расчетов Россельхозбанка. При этом снижение получаемых комиссионных и процентных доходов в банковском секторе может быть частично скомпенсировано за счет широкого распространения безналичных банковских технологий в платежах и роста производительности. В свою очередь, со снижением тарифов на платежные услуги значительную прибыль с введением цифрового рубля получат торговые предприятия. Розничные клиенты сохранят привилегии за совершаемые покупки, но банкам придется уступить значительную часть этой активности в пользу торговых предприятий либо действовать в партнерстве с ними.

Россельхозбанк подготовил вероятные сценарии развития ситуации с введением цифрового рубля. При расчетах учитывалась практика распространения безналичных карточных платежей в 2010-2020 годах и внедрения карт Национальной платежной системы, а также цели и приоритеты, обозначенные в «Стратегии развития национальной платежной системы на 2021–2023 годы».

Согласно базовому сценарию, в качестве целевого показателя проникновения цифрового рубля в расчеты физических лиц за товары и услуги эксперты банка приняли уровень 30% за три года после внедрения. В качестве основы расчетов учитывался опыт распространения карт Национальной платежной системы и безналичных платежей по картам.

Так, доля безналичных платежей в общем объеме платежных операций по банковским картам начала расти с показателя примерно 10% в 2010 году и за 6 лет достигла уровня 30%. После этого темпы роста доли безналичных расчетов ускорились, и уже к началу 2020 года более 50% платежей за товары и услуги осуществлялось в безналичной форме.

- Говоря о темпах проникновения цифрового рубля в расчеты, мы прогнозируем, что они будут как минимум в два раза выше, то есть показатель в 30% может быть достигнут уже через три года после начала внедрения цифрового рубля. Надо учитывать растущие темпы цифровизации экономики России. Немаловажным фактором станут меры поддержки внедрения такой формы расчетов. Например, в случае, если цифровой рубль будет принят в качестве основы для выплат зарплаты бюджетникам, социальных пособий, при уплате налогов и других платежей, - поясняет руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

При этом отсутствие мер поддержки в виде, например, обязательности отдельных транзакций именно в цифровом рубле, может стать фактором увеличения сроков перехода на расчеты с помощью цифровой валюты. «При таком сценарии цифровой рубль будет восприниматься как еще одна возможная форма денежной единицы, что потребует дополнительного времени для формирования позитивного опыта пользования цифровым рублем и получения реального, а не только потенциального снижения издержек от его обращения. По нашим прогнозам, уровень проникновения цифрового рубля в расчеты физических лиц не превысит 10% за первые три года после его введения», - добавляет Дмитрий Тарасов.

Агрессивный сценарий предполагает использование всех форм поддержки ускоренного внедрения цифрового рубля в хозяйственный оборот, в результате чего будет достигнута 50-процентная доля расчетов за товары и услуги цифровым рублем.

В базовом сценарии снижение комиссионных доходов банков составит до 80 млрд. рублей в год и снижение процентных доходов на 76 млрд. рублей из-за миграции расчетных операций и остатков на текущих счетах населения в каналы цифрового рубля. Это составляет 6,3% и 2,1% чистых комиссионных и процентных доходов банковской системы, а в случае агрессивного сценария потери возрастают до 10,4% и 3,5% по этим доходным статьям соответственно.

- Расчеты по сценариям показали, что влияние цифрового рубля и количество операций с новой валютой станет значительным уже в первые три года после внедрения. В свою очередь, банки за счёт глубины охвата безналичными технологиями попытаются частично компенсировать снижение комиссионных доходов. Однако, это потребует от банков значительных усилий и затрат. Необходимы вложения в программное сопровождение, компьютерные системы, формирование соответствующих компетенций. Таким образом, цифровизация в целом, и в том числе цифровой рубль хотя и обеспечат банковский сектор дополнительными возможностями для дальнейшего роста и развития, но нужно серьезно готовиться к этому вызову, - уточняет Дмитрий Тарасов.

Дополнительно следует отметить, что влияние внедрения цифрового рубля будет неравномерным. Те банки, структура привлечения средств которых сориентирована на текущие счета физических лиц и транзакционные услуги, окажутся под более сильным воздействием. Банки же, выбравшие стратегической целью построение отношений с клиентами на основе сбалансированного спектра финансовых услуг, способны легче миновать период внедрения цифрового рубля. При этом связь между банком и клиентом будет сохраняться и даже может стать крепче за счет предложения новых, более продвинутых и удобных для физических лиц сервисов платежей.

Результаты внедрения цифрового рубля

По мнению экспертов Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка, существенным плюсом внедрения цифрового рубля для населения станет снижение стоимости транзакционных услуг. Для банков, с одной стороны, произойдет снижение прибыльности каждого отдельного платежа, а с другой стороны, отток средств населения с текущих счетов населения на счета кошельков цифрового рубля будет сдерживаться отсутствием процентных доходов по остаткам в кошельках.

Значительную экономию с введением цифрового рубля получат торговые предприятия. По оценке экспертов, произойдет снижение тарифов на платежные услуги с действующих 1,5-2,5% до 0,5-1,5%. Возможно, что целевые тарифы будут еще ниже. В результате, возможности банков осуществлять выплаты по банковским программам лояльности значительно сократятся. При этом, за счет снижения затрат у торговых организаций и сетей, такие возможности появятся у последних. Торговые предприятия смогут их использовать в собственных программах лояльности или сохранить в совместных с банками партнерских программах, расширяя свою клиентскую базу. Таким образом, это будет еще одно движение в сторону платформенной, «экосистемной» экономики.

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