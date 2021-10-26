На борьбу с ковидом в Кузбассе потратили 3,5 миллиарда рублей

Негативные последствия после вакцинирования появились лишь у 0,3 процента жителей. Фото: Минздрав Кузбасса.

В Кузбассе продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом. Каждый новый день - количество заразившихся увеличивается и суточная заболеваемость бьет рекорды один за другим. Только в понедельник, 25 октября, диагноз продтвердился у 274 человек.

По данным Минздрава Кузбасса, с «короной» сейчас борются 15 процентов врачей и медсестер стационаров области, 20 процентов работников поликлиник и около 25 процентов сотрудников скорой помощи. В так называемой «красной зоне» сейчас лежат по большей части люди старше 60 лет. Они же составляют 80 процентов находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

- Для лечения пациентов с коронавирусом в регионе развернуто почти четыре тысячи коек, ежедневно добавляются новые, значит, мы ограничиваем медпомощь людям с другими заболеваниями. С начала года на стационарное лечение пациентов с коронавирусом потрачено 3,5 миллиарда рублей, еще 3,6 миллиарда будет необходимо до конца этого года. Эти средства могли быть использованы для плановой медпомощи», - отметил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

Массовая вакцинация сейчас - единственный способ прекратить рост заболеваемости ковидом. В частности это касается старшего поколения. Многие отказываются ставить прививку из-за страха осложнений на фоне хронических заболеваний или из-за предубеждений о том, что вакцина не эффективна. Однако Минздрав Кузбасса успокаивает людей тем, что хронические заболевания не повлекли никаких последствий в 900 тысячах случаев вакцинации. Процент заболевших кузбассовцев после прививки - 1,3. Пневмония возникла у 27 процентов вакцинированных. А две трети привитых переболели коронавирусом бессимптомно или в легкой форме. И никто не умер. Если говорить про страну в целом, то незначительные негативные последствия после вакцинирования, как например небольшое и недолгое повышение температуры, появились лишь у 0,3 процента жителей.

Вакцинироваться в Кузбассе можно в специальных пунктах или с помощью выездных бригад. Выбирать вид прививки тоже есть из чего: в области есть 200 тысяч доз вакцины трех производителей. Минздрав напоминает, что своевременная вакцинация может спасти жизнь не только привитому, но и всем остальным: очереди станут меньше, «красная зона» станет посвободнее, а врачи смогут помогать болеющим не только ковидом, но и другими заболеваниями.