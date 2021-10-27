В Кузбассе вводят QR-коды на посещение учреждений культуры с 15 ноября

До начала действия QR-кодов в Кузбассе наполняемость залов снижена до 50 процентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 27 октября, власти Кузбасса внесли изменения в антиковидные требования. Так согласно распоряжению за подписью губернатора Сергея Цивилева, в регионе будут введены QR-коды для посещения культурных учреждений. Действовать нововведение начнет с 15 ноября.

При посещении концерта, театра, кинотеатра, цирка и других учреждений культуры с числом зрительских мест более 500, зрителей будут пускать только при предъявлении QR-кода, подтверждающего вакцинацию или факт заболевания за последние полгода, либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Детям и подросткам младше 18 лет подобные документы предъявлять не потребуется.

Отметим, что даже c введением QR-кодов наполняемость залов концертных и театрально-зрелищных учреждений не должна превышать 70 процентов.

До 15 ноября, зрители могут спокойно посещать учреждения культуры, однако в зрительном зале должно быть занято не более 50 процентов от общего числа мест.