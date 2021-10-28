Разрез «Пермяковский» обустроил место паломничества жителей в Беловском районе

Жители окрестных сел пользуются источником с 80-х годов. Фото: предоставлено жителями Евтино.

Разрез «Пермяковский» компании АО «Стройсервис» благоустроил родник Святой мученицы Раисы в селе Евтино Беловского района, который уже 40 лет является местом массового посещения жителей.

В 80-х годах местные жители села Евтино самостоятельно организовали первый колодец для сбора воды. В 2017 году источник был освящен по благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха. За 5 лет объект паломничества заметно обветшал. Поэтому специалисты разреза «Пермяковский» компании АО «Стройсервис» в рамках оказания социальной помощи территориям выполнили капитальное благоустройство родника.

На территории святого источника горняки построили беседку, крытую черепицей, установили скамейки и урны. Возвели переходный мостик через ручей, очистили и восстановили устье родника, обустроили природными камнями сам колодец. Для удобства посетителей также была отсыпана подъездная дорога и выложены плиточные тропинки к роднику.

Теперь жители ближайших сел берут воду из святого источника и наслаждаются зеркально чистой водой, которая в народе считается целебной.