270 тысяч деревьев высадили в Кузбассе угледобывающие предприятия АО «Стройсервис» в 2021 году

Молодые леса появились в четырех районах Кузбасса. Фото: компания АО «Стройсервис».

По государственной программе компенсационного лесовосстановления в нескольких районах Кузбасса угольные предприятия АО «Стройсервис» высадили 270 тысяч саженцев деревьев хвойных пород, на 120 тысяч больше, чем в 2020 году. Площадь новых лесов - 68 гектаров, что сопоставимо с размерами 200 стандартных футбольных полей.

В том числе, разрез «Березовский» высадил 132 тысячи деревьев на площади 33 гектара в Новокузнецком и Прокопьевском лесном хозяйствах. Разрез «Пермяковский» высадил 69 тысяч молодых деревьев в Беловском лесничестве (22,2 гектара), разрез «Барзасское товарищество» - 50 тысяч саженцев (12,5 гектаров) в Яйском лесном хозяйстве.

Для озеленения используются молодые ели и пихты, которые показывают наилучшую приживаемость в климатических условиях региона. Для лучшей приживаемости высадка будет проводиться весной и осенью, преимущественно в местах заброшенных вырубок, лесных гарей и оврагов. Места посадки предварительно расчистили, подготовили почву, обустроили минерализованные полосы, провели агротехнический уход за саженцами. В следующем году деревья обследуют, после чего они будут поставлены на баланс департаментом лесного комплекса Кузбасса.

В 2022 году угледобывающие предприятия АО «Стройсервис» планируют высадить 350 тыс. саженцев деревьев хвойных пород на площади более 87 гектаров в различных районах Кемеровской области.