В Кузбассе ужесточили ковидные ограничения

В Кузбассе новые ограничительные меры.

Губернатор Кузбасса подписал документ, в котором указаны новые ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса. Он вступает в силу с 27 октября.

Теперь организациям культуры, а именно театрам, кинотеатрам, концертным, цирковым и иным культурно-досуговым организациям, можно будет работать только с объемом зрителей не более 50% заполняемости зрительного зала с соблюдением противоэпидемических требований. А с 15 ноября концертные и театрально-зрелищные учреждения культуры с числом зрительских мест более 500 - не более 70% и с условием допуска зрителей, прошедших вакцинацию, переболевших ковидом или имеющих отрицательный тест на коронавирус (ПЦР).

Вакцинация подтверждается QR-кодом, который получен не более 12 месяцев назад. А QR-код о перенесении заболевания актуален 6 месяцев. Код предъявляется на любом носителе - главное, чтобы его можно было отсканировать. При этом, с собой нужно иметь документ, подтверждающий личность, то есть паспорт. Эти правила не распространяются на несовершеннолетних.

Кроме того, вводится режим самоизоляции для людей старше 60 лет. Однако разрешается: осуществлять рабочую деятельность, посещать медицинские организации, аптеки или оптики, магазины, органы государственной или муниципальной власти. Режим самоизоляции можно нарушить в случае семейных нужд, оказания помощи родственникам, посещения образовательных организаций, а также в экстренных случаях неотложного характера.

Правила домашней изоляции не распространяются на тех, кто прошел вакцинацию, переболел коронавирусом или имеет отрицательный тест. При этом, в этих случаях у человека должен быть подтверждающий документ или QR-код с теми же сроками, которые описаны выше.