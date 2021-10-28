65 лет «Азоту»: рекорды на производстве и в творчестве

Пресс-служба КАО «Азот».

К празднику сотрудники «Азота» подошли творчески, представив на сцене Театра драмы Кузбасса первый в мире индустриальный мюзикл.

От космоса до агрохимии

История «Азота» началась в 1956 году, на заре космической эры молодой кемеровский завод выпускал амины - важнейшие компоненты для ракетного топлива. Со временем производство расширялось, химики осваивали новые направления. И сегодня «Азот» - крупнейшее в Кузбассе агрохимическое предприятие, которое поставляет на рынок более 30 видов продукции, востребованной в 40 странах мира. Его производственные мощности позволяют производить 1,2 млн тонн аммиака, 1,3 млн тонн аммиачной селитры, 1 млн тонн азотной кислоты, 600 тыс. тонн карбамида, 135 тыс. тонн капролактама и 146 тыс. тонн карбамидно-аммиачной смеси в год.

Один из залогов успешной работы предприятия - коллектив профессионалов высочайшего уровня. К примеру, рационализаторские идеи начальника цехаанона-2 Виталия Харламова и его команды позволяют значительно снизить производственные издержки.

- Работаю на «Азоте» уже 26 лет. Я по своей натуре экспериментатор, мне нравится придумывать новые идеи и воплощать их в жизнь. И руководство всегда поддерживает наши полезные начинания, - говорит Виталий Николаевич. - Мы внесли инициативы по технологическим улучшениям, после чего выработка капролактама увеличилась на 20 тонн в сутки.

Лучших специалистов чествовали на торжественном приеме в честь юбилея «Азота». 65 работников и ветеранов, включая Виталия Харламова, получили заслуженные ведомственные и региональные награды. А представителям пяти трудовых династий вручили именные сертификаты. Премьерой юбилейного торжества стал творческий сюрприз от коллектива предприятия.

Зажигаем звезды ярче

Так называется первый в мире индустриальный мюзикл, который был представлен на сцене Театра драмы Кузбасса. Выступали исключительно сотрудники «Азота» - аппаратчики, наладчики, начальники смен.

- Мюзикл мы сделали в кратчайшие сроки! Оставались на репетиции после смен, старались, чтобы это никак не отразилось на нашей работе, - рассказывает мастер управления железнодорожного транспорта Виктор Хавриенко, исполнитель одной из главных ролей мюзикла. - Я выступаю в составе мужского хора нашего предприятия. Никогда не думал, что буду на сцене солировать и уж тем более выступать в мюзикле. Очень волнуюсь!

Заводчане представили музыкальную историю о трех молодых сотрудниках, которые пришли на предприятие. У каждого из них есть свои недостатки и проблемы, но работа в дружном коллективе помогла им исправиться. Зрители оценили яркое выступление бурными овациями.

- У меня только чувство восторга, мюзикл превзошел все мои ожидания! На наших глазах родился новый творческий коллектив, который, думаю, будет блистать не только на «Азоте», но и на многих площадках Кузбасса, - делится впечатлениями губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Радует, что на этом заводе работают творческие люди, которые в то же время являются высококлассными специалистами. Предприятие играет большую роль в развитии региона. Правительство РФ поддерживает нашу идею о создании особой экономической зоны «Кузбасс», и «Азот» будет одним из ее якорных резидентов.

Свой 65-летний юбилей «Азот» встречает на новом этапе развития, на предприятии идет масштабная модернизация. В этом году на заводе запустили новые установки по производству азотной кислоты мощностью 500 тонн моногидрата в сутки и производству водорода из природного газа мощностью 25 тыс. куб. м/час. На завершающей стадии находится проект по увеличению объема выпуска аммиачной селитры на 20% в год, инвестиции составили более 9 млрд рублей. В перспективе - строительство современных агрегатов для производства аммиака мощностью 3,5 тысячи тонн в сутки и карбамида мощностью 4,2 тысячи тонн в сутки.

- Планируем и дальше развиваться по всем направлениям, в том числе строить самое современное, эффективное и экологичное производство. И, конечно, продолжим улучшать условия для продуктивной работы и хорошего отдыха наших сотрудников, - отмечает генеральный директор КАО «Азот» Игорь Безух.

Юбилейный год для «Азота» отмечен еще одним знаменательным событием. С 1 ноября всему коллективу предприятия (а это 5,6 тысяч человек) заработная плата будет увеличена на 10%.