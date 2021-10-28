Губернатор Кузбасса настаивает на повышении зарплат работников предприятий

Сергей Цивилев порекомендовал руководителям предприятий региона увеличить зарплаты рядовым сотрудникам. Фото: АПК.

Губернатор Сергей Цивилев на совещании в администрации правительства Кузбасса сообщил руководителям предприятий региона увеличить зарплаты рядовым сотрудникам.

- Для Кузбасса и его жителей последние три года были крайне тяжелыми. Наша экономика серьезно пострадала от угольного кризиса, на который наложилась пандемия коронавируса. Сейчас угольный кризис заканчивается, беспрецедентную поддержку Кузбассу оказывают президент Владимир Владимирович Путин и Правительство Российской Федерации. Эти факторы обязательно дадут положительные эффекты в будущем. Но людям нужна помощь сегодня, поддержка здесь и сейчас. Еще раз подчеркиваю: все условия для работы предприятий даже в это сложное время правительством Кузбасса созданы. Поэтому я не просто обращаюсь с призывом, я настаиваю, чтобы жителям Кузбасса была оказана поддержка сейчас, в это тяжелое время, - сообщил глава региона.

Сергей Цивилев уточнил, что регулярно проводятся переговоры с крупными промышленными предприятиями Кузбасса о повышении заработной платы для простых рабочих. Губернатор поручил региональным Минтруда и Минпромторгу контролировать ситуацию с увеличением заработных плат рядовым сотрудникам.

Министр труда и занятости населения Кузбасса рассказал, что сейчас на учете 14,3 тысяч безработных при 45,6 тысяч вакансий. Так около шести тысяч человек требуется на обрабатывающие производства. Зарегистрировано по пять тысяч вакансий в сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг, столько же требуется специалистов в строительстве. Также 4,8 тысяч мест есть для торговых работников. Кроме того, при необходимости служба занятости населения готова переобучить по востребованным направлениям на рынке труда.