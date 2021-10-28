В Кузбассе обещают суровый ноябрь

Не заставят себя долго ждать и процессы ледообразования на реках области. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали предварительный прогноз на последний осенний месяц. И хотя считается, что у природы нет плохой погоды, прогнозируемая ноябрьская не особо радует.

Так, по данным кемеровских синоптиков, в начале ноября в Кузбассе будет еще относительно тепло, температура воздуха ночью составит 0..-5 градусов, а днем -3..+2 градусов, местами до +7 градусов. Однако к середине месяца начнется резкое похолодание. Возможно, понижение ночной температуры воздуха до - 15…-20 градусов, местами до -28 градусов. Днем ожидается до -10…-15 градусов, местами - 20 градусов. Не заставят себя долго ждать и процессы ледообразования на реках области. В большинстве дней второй декады ожидаются снежные осадки, их месячное количество предполагается около нормы, а это от 71 до 96 миллиметров. И только в конце ноября нас ждет небольшое повышение температуры.

Но это все впереди, а пока продолжаем радоваться последнему осеннему теплу. Так, в пятницу, 29 октября в столбики термометров днем покажут +5…+10 градусов. Вместе с тем сила юго-западного ветра будет достигать 4-9 метров в секунду, местами до 17 метров в секунду.На улице будет преимущественно без осадков.

В субботу, 30 октября, ночью -3…+2 градусов, а днем +3…+8 градусов. Ветер юго-западный,ночью 5-10 метров в секунду, и порывами до 17 метров в секунду, днем он усилится до 9-14 метров в секунду , а порывы – до 22 метров в секунду. Местами небольшие осадки, ночью с дождем, днем с мокрым снегом.

В воскресенье, 31 октября, ночью -2..-7 градусов, днем столбики термометров покажут 0…+5 градусов. Ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки.

В понедельник, 1 ноября, в ночное время -3…-8 градусов, после восхода солнца -1…-6 градусов. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, и с порывами до 20 метров в секунду. Также ожидается небольшой в отдельных районах умеренный мокрый снег, местами метели.