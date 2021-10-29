Кемеровчане выстроились в очереди в пунктах вакцинации

Пока в очередях - по 10-15 человек, но ситуация может измениться. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Не успели в Кузбассе ввести обязательную вакцинацию для студентов и ряда других категорий населения, а также увеличить план по количеству привитого от коронавируса населения до 80 процентов, как в пунктах вакцинации появились очереди. Об этом в редакцию сообщили читатели, возмущенные тем, что в ожидании прививки им пришлось провести в толпе пару часов.

Корреспондент «Комсомолки» решила своими глазами убедиться: действительно ли народ потоком пошел за прививками. и отправилась по прививочным пунктам, куда можно прийти без предварительной записи.

Первым на нашем маршруте оказался торговый центр «Лето». Здесь пункт вакцинации располагается на последнем - третьем этаже. Поднимаемся на эскалаторе наверх и никаких очередей. Возле секции с надписью большими буквами «Вакцинация» всего два человека: один бродит туда-сюда, второй сидит. Я прошла полный курс вакцинации от коронавируса еще в июле, но решаю сыграть страждущую:

- Кто последний? - Спрашиваю у молодого человека, который сидит и сосредоточенно листает что-то в своем смартфоне. Оторвавшись от экрана, парень обвел взглядом окрестности и выдал:

- А нет последнего. Сейчас обед, вот все и разошлись.

Надо же какое я неудачное время выбрала. А в расписании работы мобильного пункта, опубликованном на сайте Минздрава, никакого обеда нет.

Заскучавший в ожидании парень охотно отвечает на мои дальнейшие вопросы. Пришел ставить первую прививку. Раньше не пошел, потому что считал, что коронавирусом он не заболеет, он мол, более опасен для пожилых. А сейчас попал под обязательную вакцинацию и решил не тянуть вола за хвост, потому что все равно придется. Так лучше сейчас, пока народ раскачивается, и очередей не будет. Но вопреки надеждам ждать все же пришлось.

До окончания обеденного времени еще почти полчаса. Решаю заехать позже, и вот тогда сведения читателя подтвердились: своей очереди ждали человек 15. Тех, кто идет в первый раз сразу видно по заполненным бланкам. И таковых среди ожидающих почти половина.

А вот в торговом центре «Север», где находится еще один прививочный пункт, куда можно прийти без предварительной записи, почти все люди в небольшой очереди из десяти человек, включая сразу нескольких сотрудников МЧС, пришли на ревакцинацию.

А ведь еще месяц, даже неделю назад, прививку можно было поставить без долгого ожидания.

Чтобы избежать лишнего пребывания в очереди, можно воспользоваться предварительной записью на вакцинацию. Сделать это можно по номеру 122, в регистратуре поликлиники, через порталы «Врач 42» и «Госуслуги».