Страшно интересно: чем займутся кузбассовцы в Хэллоуин

Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей Кемеровской области. Фото пресс-службы Мегафон.

Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. Фаворитами этого сезона стали картины про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.

На повышенное внимание к фильмам ужасов у кемеровчан могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.

Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство кузбассовцев охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров - их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.

При выборе сериалов этого жанра жители Кемеровской области единодушны. Каждый третий отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние»*, на втором месте истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Синяя бездна-2» и «Проклятие спящей красавицы», каждый из которых набрал в среднем 3% аудитории.

В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 21 сериал и свыше 400 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей Кемеровской области:

Топ-7 хорроров

• «Синяя бездна-2»

• «Проклятие спящей красавицы»

• «Голем: Начало»

• «Солнцестояние»

• «Веном»

• «Поворот не туда: Наследие»

• «Страшные истории для рассказа в темноте»

Топ-7 сериалов в категории ужасы

• «Противостояние»*

• «Ходячие мертвецы»

• «Хелстром»

• «Чепелуэйт»*

• «Страна Лавкрафта»*

• «30 сребреников»*

• «Страшные сказки: Город ангелов»*

* доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ

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