Страшно интересно: чем займутся кузбассовцы в Хэллоуин

Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей Кемеровской области. Фото пресс-службы Мегафон.
Такую тенденцию обнаружили аналитики сервиса «МегаФон ТВ», изучив статистику просмотров. Фаворитами этого сезона стали картины про апокалипсис, их увидел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.
На повышенное внимание к фильмам ужасов у кемеровчан могли повлиять осенняя хандра и желание снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь по мнению психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.
Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину. В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство кузбассовцев охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров - их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.
При выборе сериалов этого жанра жители Кемеровской области единодушны. Каждый третий отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние»*, на втором месте истории про зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Синяя бездна-2» и «Проклятие спящей красавицы», каждый из которых набрал в среднем 3% аудитории.
В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 21 сериал и свыше 400 фильмов ужасов. Выбрать ленту для просмотра поможет подборка топовых картин на основе предпочтений самих жителей Кемеровской области:
Топ-7 хорроров
• «Синяя бездна-2»
• «Проклятие спящей красавицы»
• «Голем: Начало»
• «Солнцестояние»
• «Веном»
• «Поворот не туда: Наследие»
• «Страшные истории для рассказа в темноте»
Топ-7 сериалов в категории ужасы
• «Противостояние»*
• «Ходячие мертвецы»
• «Хелстром»
• «Чепелуэйт»*
• «Страна Лавкрафта»*
• «30 сребреников»*
• «Страшные сказки: Город ангелов»*
* доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ
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