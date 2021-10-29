Правила эффективного сбережения личных средств от Анжелики Рогожкиной

Фото: пресс-служба Банк ВТБ (ПАО).

1. При выборе банка заранее оцените его уровень надежности, сколько лет он работает на рынке, посмотрите критическим взглядом на отзывы клиентов. И самое главное, помните, что в погоне за высокой доходностью не нужно упускать другие немаловажные факторы: имеет ли финансовая и кредитная организация лицензию Банка России, что гарантирует возврат вложенных средств, его репутацию на рынке.

2. Хранить сбережения дома невыгодно. Так они постепенно теряют ценность, что особенно заметно в перспективе нескольких лет.

3. Банковские вклады и накопительные счета - самый популярный способ сбережений. Интерес к инструментам сбережений растет среди жителей Кузбасса. За 9 месяцев работы объем сбережений граждан в ВТБ вырос по сравнению с началом года на 8%, до 80 млрд рублей.

4. Чтобы выбрать подходящий вклад, нужно определиться с целью сбережений: копите ли вы на что-то конкретное, или просто сохраняете часть заработка на будущее.

5. Если вы копите на определенную цель - например, на ремонт или отпуск - следует открыть вклад на определенный срок с возможностью пополнения и откладывать на него деньги с каждой зарплаты.

6. Если для вас важнее всего получить максимальный доход, то выбирайте вклад без возможности снятия и пополнения, с фиксированной высокой ставкой.

7. Если вам нужна семейная «копилка», с которой вы всегда будете знать, что можете использовать часть средств на срочные расходы - открывайте вклад с гибкими условиями по снятию. В ВТБ Онлайн можно легко открыть накопительный счет «Копилка», удобный и гибкий по условиям инструмент управления вашими сбережениями. Открыть его можно в любом количестве и на любую сумму, пополнять и снимать деньги можно в любое время и без каких-либо ограничений.

8. Сегодня необязательно нести наличные деньги в офис банка - гораздо удобнее открыть вклад онлайн. Дистанционный формат открытия вкладов занимает до 43% от общего объема вкладов в ВТБ.

9. Чтобы открыть дистанционный вклад, достаточно иметь карту или счет в банке, зайти в интернет-банк или мобильное приложение. В нем за несколько секунд можно перевести деньги с текущего счета на вклад и начать копить.

10. Как правило, банковский вклад можно открыть в одной из трех валют - рубли, доллары или евро.

11. Универсальная рекомендация по выбору валюты - копите деньги в той валюте, в которой планируете их тратить.

12. Следует обратить внимание, какие дополнительные возможности по сбережениям предлагает банк для владельцев карт. Например, ВТБ дает возможность увеличить процентную ставку по вкладу, совершая ежедневные безналичные покупки по Мультикарте, если владелец карты выберет соответствующую опцию в программе лояльности.

13. Также владельцы карт получают дополнительный доход за счет процента на остаток. Для этого не нужно ничего делать - банк самостоятельно начисляет процент каждый месяц исходя из того, сколько средств было на счете в течение месяца, при условии, что вы используете карту для оплаты товаров и услуг.

14. Чтобы заранее узнать, сколько вы заработаете, удобно пользоваться калькулятором вкладов на сайте банка. С его помощью можно просчитать разные варианты перед тем, как открывать вклад.

15. Следите за акциями банков: часто перед календарными праздниками кредитные организации запускают промо-вклады с повышенными ставками.

16. Помимо вкладов постепенно набирают популярность другие банковские инструменты сбережений. Те, кто интересуется темой инвестиций, могут их изучить. В мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции можно открыть брокерский счет, а также индивидуальный инвестиционный счет.

17. Принято считать, что для сбережений существует порог входа. Но это не так. Начать копить деньги можно с любой суммы, хоть с тысячи рублей. Важны регулярность и привычка.

18. Чтобы создать привычку, можно пользоваться одним из многочисленных принципов накопления. Например, взять за правило при поступлении любого дохода первым делом сберегать 10%. Банковское мобильное приложение поможет в этом - в нем можно сформировать цель и начать на нее откладывать.

Партнерский материал.

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