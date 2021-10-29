Концерт легендарной «Арии» и восстание машин: как интересно провести выходные в Кемерове

В Кемерове состоится концерт юбилейного тура «Замкнутый круг» в честь 35-летия группы «Ария». Фото: Дмитрий ШОРИН.

Настоящий драйв

Идем на концерт легендарной российской рок-группы.

В Кемерове состоится концерт юбилейного тура «Замкнутый круг» в честь 35-летия группы «Ария» - легендарной еще советской, а затем и российской хэви-металл группы.

Первый концерт группы состоялся в 1986-м, первый альбом вышел в 1985-м, еще при СССР. «Мания величия» просто взорвала тогдашнюю музыкальную публику: ведь в Союз из «хэви» практически ничего не проникало, и такое звучание приводило к шоку. А кого-то - к любви с первого звука и на всю жизнь. Пик творчества группы пришелся на середину-конец 1990-х и начало 2000-х - время классического состава с Валерием Кипеловым в качестве вокалиста. К этому моменту «Ария» безраздельно господствовала на вершине российской тяжелой музыки. Затем, как и в любом коллективе, творческие пути участников группы начали расходиться. Самым заметным стал уход Кипелова, организовавшего сольный проект. Распады и воссоединения для музыкальных групп - обычное дело. Не избежала этого и «Ария». Но, несмотря на все трансформации, группа сохранила и название, и узнаваемый стиль, благодаря Владимиру Холстинину и Виталию Дубинину - двум «крестным отцам» «Арии».

Зрителей традиционно ожидает море драйва и отличного настроения, возможность вживую услышать любимые хиты и подпевать им, а также невероятное шоу, которые группа «Ария» подарит своим поклонникам на сцене.

В концертную программу вошли как старые, известные и любимые многими поклонниками композиции, так и самые свежие работы, которые вы впервые услышите на концерте.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

31 октября, начало в 19.00

Цена билетов: от 2400 до 3700 рублей

**************************************************************************

Первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra представляет в Кемерове новое интерактивное шоу. Фото: Сoncord Orchestra.

Восстание машин

Слушаем рок-хиты в исполнении симфонического оркестра.

Первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra представляет в Кемерове новое интерактивное шоу «Симфонические рок-хиты», программа «Восстание машин».

В программе самые лучшие композиции таких известных рок-групп Linkin Park, Metallica, Depeche Mode, The Prodigy, A-ha, U2, Evanescence, Europe, The Rasmus, Queen, Scorpions, Nightwish, Muse, Marilyn Manson, Imagine Dragons, AC/DC, Rammstein. Современные оркестровые аранжировки Concord Orchestra одновременно окунут вас в ностальгию, унесут в будущее и позволят оказаться на всех рок-концертах любимых групп одновременно! Причем симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров. Кроме того, музыканты не сидят на стульях - они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене.

В основу сюжета шоу легло противостояние человеческого и механического, сердца и разума, душевного огня и холодной груды металла и пластика. Зрителям необходимо сделать выбор между андроидом или человеком, причем любой человек в зале сможет в реальном времени повлиять на сюжет и решить судьбу главных героев!

Хочешь ли ты остаться человеком или согласен, чтобы из тебя сделали андроида? Каждый зритель решает, кем же он хочет быть на самом деле.

Восстание машин начинается.

ГЦС «Кузбасс»

б-р Строителей, 55, т.: (384-2) 45-21-67

1 ноября, начало в 19.00

Цена билетов: от 2000 до 3200 рублей