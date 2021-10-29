Русский балет и капустные посиделки: как интересно провести выходные в Новокузнецке

Познавательно-развлекательные занятия «Капустные посиделки» для учащихся 1-4 классов. Фото: Вятскополянский исторический музей.

Ура, капусту рубить пора!

Ведем ребенка на полезное и увлекательное занятие.

Каждый из нас слышал хоть раз фразу, что детей находят в капусте. Но никто из родителей уже не сможет объяснить, почему именно в данном овоще: не в репе, не в малине, а именно в капусте. Но, возможно, ваши бабушки еще помнят «капустные посиделки», а кто-то, может быть, вспомнит народные песни о капусте. Да и почет такого блюда, как квашеная капуста, на Руси никуда не делся. Так почему капуста занимает так много места в русской культуре?

Ответ на этот вопрос и предлагает найти музей-заповедник «Кузнецкая крепость» на познавательно-развлекательном занятии «Капустные посиделки» для учащихся 1-4 классов.

В программе - рассказ о традициях заготовки капусты на зиму, и приметах связанных с этим процессом, показ старинных приспособлений и инструментов для квашения капусты. Кроме того, ребята сами попробуют шинковать капусту по старинке и поиграют в народные игры.

Занятие проходит в здании обер-офицерского дома по предварительной записи по телефону (384-3) 36-00-92.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

29 октября

Цена билетов: 200 рублей

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Московский театр классического балета «Звезды Москвы» приглашает на один из самых популярных балетов в мире. Фото: Александр ПАНКОВ.

Символ русского искусства

Смотрим один из самых лучших балетов мира в самой популярной постановке.

Московский театр классического балета «Звезды Москвы» приглашает новокузнечан и гостей города на один из самых популярных балетов в мире - «Лебединое озеро». У этого балета есть множество интерпретаций и сюжетных вариантов, однако зрители в Новокузнецке увидят классическую постановку Мариуса Петипы.

В основе балета - история об идеальной и недостижимой любви принца к заколдованной красавице в образе лебедя. На пути к счастью их ждут препятствия и испытания, которые они должны преодолеть. «Лебединое озеро» - легкий, романтичный, прекрасный и гармоничный спектакль. Высокохудожественные декорации дополняют картину, то создавая иллюзию присутствия в средневековом замке, то перенося зрителя на берега сказочного озера. А знаменитый танец белых лебедей нужно увидеть своими глазами, чтобы хоть на мгновение поверить в волшебство и вечную любовь.

Добавим, что «Moscow State Ballet» создает полнометражные балеты, оснащенные красочными декорациями и костюмами, наиболее полно передающими дух той или иной эпохи. Театр, приоритетным направлением которого является сохранение лучших традиций отечественной школы классического балета, также работает с современными мультимедийными технологиями: в новых спектаклях активно используются видеопроекции. И это одна из причин, по которой театр, несмотря на «юный возраст», уже успел завоевать любовь зрителей в России и за рубежом.

Театр металлургов

Театральный проезд, 6, т.: (384-3) 33-03-47

7 ноября, начало в 17.00

Цена билетов: от 700 до 2000 рублей