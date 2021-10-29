Компания АО «Стройсервис» инвестирует 800 млн рублей на приобретение 120 единиц вспомогательной техники в 2021 году

До конца года автопарк пополнят еще 20 единиц техники. Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

С начала 2021 года на угледобывающие предприятия АО «Стройсервис» по программе развития и технического перевооружения поступило более 100 единиц вспомогательной техники. Всего до конца года автопарк компании пополнят еще порядка 20 машин различных видов и назначений. Общая сумма инвестиций в обновление и расширение автопарка составит порядка 800 млн руб.

В списке закупаемой техники — грузовые автомобили, топливозаправщики, служебный транспорт, вахтовые и пассажирские автобусы преимущественно отечественных производителей.

С начала года 2021 года на предприятия АО «Стройсервис» поступило 17 пассажирских автобусов (до конца года автопарк пополнят еще 2), которые будут доставлять сотрудников предприятий на работу и домой. Также парк пополнили 16 специальных транспортных средств (вахтовых автобусов), они задействованы на транспортировке персонала к рабочим местам на участках открытых горных работ.

Вся техника соответствует пятому классу экологической безопасности (Евро-5). Фото: пресс-служба компании АО «Стройсервис».

В том числе на разрез «Барзасское товарищество» (Кемеровский район) поступили 22 единицы вспомогательного транспорта, на «Шахту №12» (Киселевск) – 20, на разрез «Березовский» (Прокопьевский и Новокузнецкий районы) - 16, на разрез «Пермяковский» (Беловский район) – 14 и на разрез «Шестаки» (Гурьевский район) - 12 машин.

Сейчас численность работников предприятий АО "Стройсервис" 12500 человек, более 10 500 работают в угольной отрасли Кузбасса.

Вся техника оснащена современными двигателями с низким потреблением топлива, соответствующими 5 классу экологической безопасности (Евро-5), отличается надежностью, экономичностью, комфортными рабочими местами для водителей и пассажиров.