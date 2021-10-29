В кемеровском суде дали слово экс-главе Гостронадзора Кузбасса по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Свое слово подсудимые зачитывают по несколько дней. Фото: Анастасия СЕМЫКИНА

Центральный районный суд Кемерова проводит заседания по второму уголовному делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». 27 октября слово предоставлялось Эдуарду Комкову, а также начальнице отдела Госстройнадзора Светлане Шенгерей. А 29 октября со своим словом выступила подсудимая Танзиля Комкова, бывшая начальница Госстройнадзора. Напомним, что помимо вышеперечисленных, по делу проходит еще и приятель, бизнес-партнер Эдуарда Комкова - директор строительной компании «ИСК «Ресурс» Никита Чередниченко.

Как и в предыдущих случаях, подсудимая выразила соболезнования и сказала, что скорбит вместе со всеми. И так же, как и остальные фигуранты дела, своей вины она не признает, а обвинения считает безосновательными. В доказательство этому экс-начальница Госстройнадзора подготовила речь, которая не ограничилась одним заседанием и продлится, и скорее всего завершится, на следующем - 15 ноября.

Комкова приводит подробное и детальное изложение материалов дела и документации, созданной в период проверок и осмотров объекта. В целом, по словам Комковой, реконструкция здания проходила в установленном порядке, нарушений, угрожающих жизни людей и тем более способных привести к такой страшной трагедии, не было выявлено, равно как и проблем с техникой пожарной безопасности.

По поводу взятки бывшая начальница говорит о том, что она даже в теории не имела каких-либо рычагов давления, чтобы предлагать ей за это деньги, а факт взяточничества никто из свидетелей не подтверждает.

Как было заявлено ранее, фигуранты дела создали организационную преступную группу, или ОПГ. Насчет этого Комкова утверждает, что ничего подобного - опять же по показаниям свидетелей и по несоответствию признакам ОПГ - не существовало и такое обвинение подсудимым тяжело переносить.

Завершение речи Танзили продлится на следующем заседании, и, вероятно, в тот же день свое слово скажет Никита Чередниченко, которое также продлится несколько дней.

Одновременно с прениями по второму уголовному делу о пожаре в ТРЦ, в другом суде вынесли приговор восьмерым подсудимым по первому делу.

Родители погибших в «Зимней вишне» детей потребовали 100 миллионов рублей компенсации

Родственники считают, что любая сумма не может быть чрезмерной и компенсировать боль утраты. До этого суд обязал собственников ТРЦ выплатить родственникам погибших дополнительные компенсации на общую сумму 154 миллиона рублей. ( подробности)

Братья и сестры погибших на пожаре в «Зимней вишне» получат по 1 миллиону рублей

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ о внесении дополнений в распоряжение о выплатах семьям погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Согласно документу по 1 миллиону рублей получат братья и сестры погибших во время пожара в ТЦ в Кемерове. (подробности)

Родственники 59 погибших в ТРЦ «Зимняя вишня» получили выплаты

Родственники 59 погибших во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» получили денежные выплаты. Общий объем выплаченных средств составил 295 миллионов рублей. (подробности)

Скандал вокруг кемеровского Красного Креста: родственники погибших в «Зимней вишне» до сих пор не получили деньги

По данным на 23 апреля, Кемеровское региональное отделение Красного Креста собрало 135 миллионов 549 тысяч рублей на помощь семьям погибших и пострадавших при пожаре в «Зимней вишне». 25 апреля организация сообщила на своем сайте о создании Благотворительной Программы по оказанию помощи пострадавшим от пожара. Красный Крест также рассказал, на что в первую очередь пойдут собранные деньги. (подробности)