В многоэтажке Кузбасса выявили дом престарелых, в котором уже умерли несколько пожилых людей

В квартиру привозят пожилых людей, а затем вывозят трупы. Фото: Алексей ФОКИН

Следком Кузбасса проводит доследственную проверку по сообщению в СМИ о том, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Новокузнецке располагается дом престарелых, в котором умерли уже несколько пожилых пациентов. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Кемеровской области в воскресенье, 31 октября. Ранее очевидцы рассказали, что в Орджоникидзевском районе в квартиру привозят пожилых людей, а затем вывозят трупы.

- В ходе проверки установлено, что в одной из квартир действительно находится дом престарелых. В настоящее время следователь опрашивает директора организации, которая предоставила учредительную документацию, - сообщает Следком Кузбасса.

Следствие выяснит, на законных ли основаниях в квартире многоэтажного жилого дома размещается дом престарелых, установит причины смерти умерших пожилых постояльцев и даст юридическую оценку действиям персонала. А также будут проверены все факты, изложенные в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в 2019 году в социальных сетях распространились скандальные фотографии приюта для престарелых в Кузбассе. После этого органы прокуратуры организовали проверку и нашли грубые нарушения при содержании постояльцев.