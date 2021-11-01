«Народный участковый» Кузбасса-2021: «Иногда ощущаю себя царем Соломоном»

Звание Станислава Добрынина в настоящее время - старший лейтенант, а должность - старший участковый. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В понедельник, 1 ноября, на сайте kp.ru началось голосование за финалистов всероссийского конкурса «Народный участковый», который проводится «Комсомольской правдой» совместно с МВД России.

Семь тысяч голосов «за»

Кузбасс в финале представляет победитель регионального этапа старший участковый тайгинского отдела МВД 33-летний старший лейтенант Станислав Добрынин.

К слову, это его вторая попытка: впервые в конкурсе он принял участие год назад, но остановился в шаге от победы - на втором месте. В этом году попытка оказалась успешнее: за него проголосовали более семи тысяч человек, что и позволило Добрынину занять первое место.

- Просто про меня пост в городском паблике разместили, вот народ и пошел голосовать, - смеется полицейский.

Но, скорее, секрет успеха в том, что в небольшой Тайге, население которой чуть больше 20 тысяч человек, Станислава Добрынина лично знает, считай, треть города. Только на его участке проживает порядка 3200 человек, а еще ему приходится обслуживать и соседний примерно с пятью тысячами жителей, где сейчас участкового нет. А еще не раз приходилось подменять и коллег, которые например, уходят в отпуск.

- Сколько раз обращался к нему, всегда вопросы решались положительно, - говорит житель Тайги Олег Зимадеев. - Отзывчивый добрый участковый. Побольше бы нам таких.

В полицию Станислав Добрынин пришел, вдохновившись примером своего дяди, 12 лет назад. Начал с должности помощника участкового. Потом перешел в патрульно-постовую службу и параллельно поступил на юридический факультет. После получения диплома вернулся в службу участковых. И вот уже пять лет старается помочь людям в меру своих возможностей.

Приоритет - докопаться до правды

- По большей части встречаются семейно-бытовые конфликты, драки или причинение телесных повреждений и мелкие кражи. Кто-то скажет, мол, каждый день одно и то же, но я не соглашусь: все эти случаи уникальны, за каждым стоят люди со своими характерами, к которым необходимо найти свой подход. Иногда, принимая решения, я себя ощущаю этаким царем Соломоном, - смеется участковый.

Например, недавно пришла к нему местная жительница с жалобой на цыган, укравших у нее со двора лабрадора. Те в отказ, мол, наш пес, давно у нас живет и все тут. В доказательство, стали ласкать собаку и та охотно откликнулась на ласку. Пришлось участковому вернуться уже с заявительницей, и, взяв пса за загривок, попросить обоих претендентов на лабрадора, позвать его по имени. Так легко и изящно Станиславу Добрынину удалось найти правду.

Или вот еще одно дело, тоже из недавнего. В компании из трех человек: отца, сына и их общего знакомого, возник конфликт, в ходе которого сын получил серьезную травму головы. Медики, как полагается, сообщили о телесных повреждениях в полицию. Когда участковый начал опрашивать участников конфликта, пострадавший, который плохо помнил произошедшее, считал, что удар нанес знакомый, а тот утверждал, что отец. Последний, к слову, тоже соглашался с тем, что травма сына - его рук дело. Казалось бы, фиксируй явку с повинной и привлекай виновника, но Станислав Добрынин решил разобраться во всем досконально. И, в конце концов, выяснил, что со стороны отца был самооговор по просьбе знакомого, который, пытаясь избежать ответственности, убедил мужчину, что конфликт между родственниками легко удастся замять.

Есть в его послужном списке и поиски пропавшего ребенка (увела знакомая, решившая накормить мальчика), и применение табельного оружия (оказался поблизости, когда пьяная компания набросилась на сотрудника ГИБДД), и помощь сотрудникам МЧС в спасении человека на пожаре (принял мужчину через окно и, вытащив, сдал его на руки врачам скорой помощи).

К слову, только в этом году участковый рассмотрел более 500 жалоб и обращений жителей, раскрыл 12 преступлений и выявил 47 административных правонарушений.

Среди наград Станислава Добрынина есть и грамота за подписью Владимира Путина. Фото: личный архив.

Пример для сына

Благодаря своей работе Станислав Добрынин побывал на двух крупных спортивных мероприятиях, прошедших в России: Всемирной Универсиаде в Красноярске и Олимпиаде в Сочи. Его командировали охранять общественный порядок, но в свободное время участковому довелось и лично присутствовать на некоторых ключевых событиях. По его словам, если бы не служба в полиции, то сам бы он вряд ли когда решился на такую поездку. Но, главное, что подарила ему сочинская Олимпиада - это почетную грамоту от Владимира Путина и памятную медаль.

Работа в полиции помогла Станиславу Добрынину найти и свою вторую половинку. Свою будущую жену он встретил в службе дознания, куда однажды приехал сдать собранные материалы. Скоро супруги отметят десятилетнюю годовщину свадьбы. Есть у них и сын - Кирилл, которому в этом году уже исполнилось восемь лет.

И хотя отец с сыном проводит времени меньше, чем хотелось бы, потому что в его сутках 25 часов, а рабочий график - день через день, мальчик им очень гордится.

- Не знаю, конечно, что дальше будет, но сейчас сын заявляет, что когда вырастет, хочет быть как папа - полицейским, - говорит Станислав Добрынин. - Так что, растет смена.

Поддержать нашего земляка можно до 10 ноября включительно на странице конкурса «Народный участковый-2021». Победитель всероссийского конкурса получит в подарок внеочередное звание и автомобиль.