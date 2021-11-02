Первый кредит по льготной программе кредитования предпринимателей под 3% в Сибири выдан Сбером в Кузбассе

Всего в Сбер поступило более 300 заявок по льготной программе кредитования под 3% от кузбасских предпринимателей.

- Приема заявок, по программе, мы начали 25 октября, и всего за неделю нам поступило более 300 заявок от кузбасских предпринимателей. Сегодня наши клиенты начали получать первые льготные кредиты по программе ФОТ 3.0, - заявил Андрей Беднарский, управляющий Кемеровским отделением ПАО Сбербанк.

Согласно условиям программы, получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, зоопарки, а также компании, которые занимаются стоматологической практикой, дополнительным образованием, ремонтом компьютеров и предметов личного потребления, физкультурно-оздоровительной деятельностью, организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий - юридические лица и ИП. Ключевое условие программы - сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться на основании данных ФНС.

Кредиты по льготной ставке предоставляются заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и предприятиям, созданным и включенным в реестр МСП после 1 июля 2020 года и ведущим деятельность в пострадавших отраслях. Кредиты размером до 300 млн рублей с государственными гарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев. При этом в течение первых 6 месяцев предпринимателю предоставляется отсрочка по уплате кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев заёмщик сможет возвращать кредит и проценты равными долями.

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