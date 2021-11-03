«Ростелеком» провел обучающий семинар в Кемерове по информационной безопасности

Фото Сергей ГАВРИЛЕНКО.

В Кемерове 28 октября состоялось роуд-шоу по информационной безопасности от «Ростелекома» - «КиберДрайв». Эксперт компании провел обучающий семинар для владельцев бизнеса, представителей государственных организаций, ИТ-специалистов и специалистов по информационной безопасности.

Наталья Ким, директор по развитию бизнеса информационной безопасности МРФ «Сибирь» компании «Ростелеком-Солар» рассказала участникам об актуальности темы кибербезопасности для бизнеса, новых вызовах, способах защиты и работе «Ростелекома» в этом направлении.

Фото Сергей ГАВРИЛЕНКО.

С каждым годом растет количество компьютерных атак на российские компании, а маневры злоумышленников становятся сложнее. Пандемия, в свою очередь, сыграла на руку хакерам, так как многие перешли в онлайн-формат, а компании перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Так центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» фиксировал 1,1 миллиона атак в 2019 году, а уже в 2020 году этот показатель приблизился почти к двум миллионам. Организации все чаще страдают от вредоносного ПО, которое доставляется через фишинговые письма. Почти весь 2020 год злоумышленники активно спекулировали на теме COVID-19 и использовали ее для вредоносных рассылок.

- Мы предлагаем своим клиентам профессиональную защиту в виде платформы управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS. Решение включает в себя различные технологии для защиты от угроз: почту от спама, сайт от взлома и DDoS-атак и так далее. Это услуга для тех, кто не готов рисковать бизнес-процессами, а также персональными данными своих клиентов и сотрудников, - рассказала Наталья Ким, директор по развитию бизнеса Единого центра компетенций «Восток» компании «Ростелеком-Солар».

Крупные ключевые клиенты провайдера поделились своими впечатлениями после семинара.

Фото Сергей ГАВРИЛЕНКО.

- Мы давно сотрудничаем с «Ростелеком», нас привлекает их стабильность и оперативность. На данный момент работаем с ними по потоку Е1 - телефонизация, интернет и Wi-Fi зона на территории спортивного объекта. Однако после сегодняшнего мероприятия планируем рассмотреть продукт «Ростелеком-Солар», - сообщил Вячеслав Дерешев, начальник отдела электронно-информационного обеспечения и информационной безопасности ГАУ «РЦСС Кузбасс».

- С «Ростелеком» компания АО «Стройсервис» работает больше 15 лет. На сегодняшний день компания «Ростелеком» - это основной поставщик услуг связи для нас. Также мы периодически совместно с «Ростелеком» разрабатываем разные проекты, начиная от систем шифрования и заканчивая умными касками. Мы рассмотрим продукты «Ростелеком-Солар», так как уже несколько лет ищем такого поставщика услуг на территории Российской Федерации, - рассказал Игорь Бурмин, начальник управления информационных технологий и телекоммуникаций АО «Стройсервис».

- Минимум десять лет сотрудничаем с «Ростелеком». Пользуемся услугами интернет и телефонии. Мне нравится, что «Ростелеком» всегда идет навстречу клиенту. После сегодняшнего мероприятия нас заинтересовало пару предложений от «Ростелеком-Солар», - отметил Александр Малахов, начальник отдела компьютерных технологий и информационной безопасности Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Кузбассе.

Партнерский материал.