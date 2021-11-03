Пять социальных проектов СУЭК признаны лучшими в России

Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

Сразу пять масштабных социальных проектов компании стали лауреатами престижного конкурса «Создавая будущее», проводимого при поддержке Общественной палаты РФ. Авторитетное жюри конкурса, состоящее из самых видных профессионалов и экспертов социальной сферы, признало высочайший уровень социальной ответственности компании и ее вклад в развитие регионов страны.

Проект «Музей под открытым небом Бородинского разреза», рассказывающий об истории и сегодняшнем дне предприятия с помощью арт-объектов, стал победителем в номинации «Арт-мастерская». Такой формат - музей под открытым небом - только набирает популярность в нашей стране, в Красноярском крае он пока единственный. Появление в Бородино уникального Музея-аллеи, оформленного в соответствии с самыми современными архитектурными трендами, повысило уровень комфортности среды обитания и задало высокую планку благоустройства для всего шахтерского города.

Призовые места получили: проект повышения цифровой грамотности «Школа цифровых технологий СУЭК» в номинации «Лидеры будущего»; комплексный проект противодействия пандемии COVID-19 в регионах присутствия «Вместе против COVID-19» в номинации «Синергия сотрудничества»; проект повышения престижа рабочих профессий «Клубы профессиональных сообществ «Добычник» и «Проходчик»« в номинации «Сообщество сообществ» и создание крупнейшей в Кузбассе охраняемой природной территории «Природный заказник «Кокуйское болото» в номинации «Среда обитания».

Конкурс «Создавая будущее» проводится с 2014 года и является авторитетной площадкой выявления и признания наиболее успешных практик и подходов крупнейших работодателей России к работе с социально значимыми вопросами регионального, федерального и глобального уровней. Организатором конкурса является Ассоциация МАКО при поддержке Общественной палаты РФ. Среди победителей конкурса этого года - другие лидеры отечественного бизнеса - компании «Норильский никель», Сибур, Квадра, Фортум, Газпромбанк, Русгидро, Россети, Фосагро, Роскосмос, ММК и другие.

- В этом году СУЭК исполнилось 20 лет, за свою историю компания накопила, в том числе, и огромный опыт эффективного решения наиболее актуальных социальных проблем в регионах, где работают наши предприятия. Мы рады, что наша деятельность находит такую высокую оценку и с удовольствием готовы делиться нашими лучшими практиками, - отмечает заместитель генерального директора СУЭК Сергей Григорьев.

Проекты СУЭК - победители конкурса широко известны как самые эффективные социальные практики в России. На протяжении ряд лет Компания уверенно побеждает в основных профессиональных и общественных премиях, в том числе, конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса», исследовании «Лидеры корпоративной благотворительности», «People Investor», МедиаТЭК, «Управление изменениями. Визионеры» и многих других.

Компания традиционно занимает верхние строчки в основных рейтингах и рэнкингах социальной ответственности и благотворительности. За вклад в реализацию целей и задач национальных проектов «Экология», «Образование», «Производительность труда» и «Наука и Университеты» СУЭК получила статус «Партнер национальных проектов».