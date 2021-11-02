В Кузбассе посещение по QR-кодам введут в пяти учреждениях культуры с 15 ноября

В регионе введение QR-кодов - эксперимент. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса рассказала об экспериментальном введении QR-кодов при посещении пяти учреждений культуры с 15 ноября.

Так нововведение коснется областной филармонии и Музыкального театра Кузбасса, а также трех драматических театров - в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.

- Чтобы пройти на мероприятие, посетителям придется предъявить код на любом цифровом носителе либо распечатку. Это может быть сертификат о том, что поставлены два компонента вакцины, либо это справка о перенесенной болезни, либо отрицательный результат ПЦР-тестирования. QR-код необходимо иметь гражданам старше 18 лет. При этом в обязательном порядке нужно будет предъявить документ, который удостоверяет личность - паспорт, права или военный билет. Эти правила не коснутся несовершеннолетних, - рассказала Марина Евса.

Также зрителей просят приходить на спектакли и концерты немного пораньше - в связи с усложнившейся пропускной системой.

- С 15 ноября для проверки билетов и необходимых документов на входе в театр потребуется чуть больше времени, мы просим вас приходить в театр немного заранее. Масочный режим и другие рекомендации Роспотребнадзора на территории театра сохраняются, - говорится в официальном сообщении кемеровского театра драмы.

Напомним, что 27 октября глава региона подписал распоряжение о введении системы QR-кодов для посещения учреждений культуры. Кроме того, жителям Кузбасса с медотводом от вакцинации нужно сдавать ПЦР-тест перед посещением учреждений культуры.