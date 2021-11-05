В Кузбассе задержали торговца поддельными сертификатами о вакцинации

По данному факту возбуждено уголовное дело о подделке документов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе сотрудники транспортной полиции выявили и пресекли торговлю электронными сертификатами о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

В ходе проверки на железнодорожном вокзале Кемерова 25-летний мужчина передал покупателю документы, подтверждающие получение первой прививки вакциной «Спутник V» и внесение данных об этом в Федеральный регистр вакцинированных от коронавируса.

Кроме того, данные о вакцинации вносились в журнал профилактических прививок медицинского учреждения города Березовского Кемеровской области.

- Фиктивную вакцинацию осуществили 14 жителей Кемерова – работники организаций сферы услуг. В Федеральном регистре вакцинированных содержались сведения, что семеро из них якобы получили первый компонент вакцины, еще столько же прошли вакцинацию в полном объеме и стали обладателями подложных электронных сертификатов, - сообщили в пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России.

Возбуждено уголовное дело по 14 эпизодам преступлений. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства торговли сертификатами, проводится доследственная проверка в отношении получателей сертификатов.

Напомним, что в конце июля в Кузбассе возбудили уголовное дело на медсестру за подделку сертификата о вакцинации от коронавируса.