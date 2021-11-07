Главный пульмонолог Кузбасса: дельта-штамм коронавируса - самый распространенный в регионе

В регионе на сегодня выявляют все известные штаммы ковида, но дельта-штамм - чаще всего. Фото: Иван МАКЕЕВ

регион переживает очередную - уже четвертую волну эпидемии. И по данным кузбасского Роспотребнадзора, на территории области теперь выявляется большинство известных на сегодняшний день штаммов коронавируса: британский, южноафриканский, североитальянский, испано-южноамериканский… И индийский дельта-штамм, который и преобладает над всеми прочими. Он, кстати, считается наиболее опасным, среди других, так как его главной особенностью является высокая контагиозность или, проще говоря, заразность.

По словам главного пульмонолога Кузбасса Надежды Ганюковой, дельта-штамм коронавируса отличается и более обширным поражением легочной ткани, которое затрагивает и многие мелкие сосуды, что приводит к тромбозам, не только в лёгких, но и в центральной нервной системе, миокарде, что и приводит к более тяжелому течению болезни и даже летальным исходам. 99 процентов больных с тяжелыми формами, кого медик каждый день видит в реанимации, не имеют прививки от коронавируса.

Надежда Ганюкова также отметила, что люди, перенесшие дельта-штамм, чаще страдают от постковидного синдрома. Восстановление в таком случае может занять до полугода.

При этом буквально накануне "ковикул" представители регионального Минздрава заявляли, что вирус стал бить и по детям. Из общего числа заболевших около 17 процентов приходится как раз на тех, кому от 0 до 18 лет. Причем, если прежде несовершеннолетним с коронавирусом требовалось только симптоматическое лечение, которое снимало температуру, кашель и так далее, то сейчас по словам замминистра здравоохранения Кузбасса Елены Зелениной, не редкость и госпитализация таких больных и даже их подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, в Кузбассе уже зарегистрировано четыре случая гибели от ковида среди детей и подростков.

Защитить детей от коронавируса могут взрослые - пройдя вакцинацию.

Напомним, за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в Кузбассе бьет рекорд за рекордом. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 329 человек.