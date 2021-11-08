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Общество8 ноября 2021 6:17

Около 100 семей Киселевска и Прокопьевска получили благотворительный уголь «Шахты №12»

Приближается зима и для жителей частного сектора остро встает вопрос подержания тепла в домах
Яков КРЫМСКИЙ
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Фото: пресс-служба АО «Стройсервис».

Фото: пресс-служба АО «Стройсервис».

Те, кто не подключены к центральной отопительной системе, каждый год вынуждены покупать тонны угля и дров. По просьбе жителей на помощь пришла «Шахта №12» компании АО «Стройсервис». Горняки обеспечили благотворительным углем больше 30 домохозяйств Киселевска.

Фото: пресс-служба АО «Стройсервис».

Фото: пресс-служба АО «Стройсервис».

Благотворительный уголь получают и многодетные семьи. Всех детей надо накормить, одеть и подготовить к школе. Дополнительные траты на уголь для отопления дома сильно бьют по семейному бюджету. В такой ситуации помощь от горняков бесценна.

Фото: пресс-служба АО «Стройсервис».

Фото: пресс-служба АО «Стройсервис».

Кроме жителей Киселевска, благотворительный уголь получили и жители прокопьевского поселка Северный Маганак. Всего «Шахта №12» выделила около 500 тонн бесплатного угля для 100 семей жителей Киселевска и Прокопьевска.

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