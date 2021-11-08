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Общество8 ноября 2021 6:13

Вузы Кузбасса продлили дистанционный режим обучения

Студенты продолжат учиться еще некоторое время на удаленке
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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До конца недели студенты останутся на дистанционном режиме.

До конца недели студенты останутся на дистанционном режиме.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кузбассе несколько вузов продлили дистанционное обучение. Об этом сообщается на официальных сайтах учебных заведений.

Так, в КузГТУ посещение учебных корпусов будет приостановлено. Студенты вуза продолжат учиться в дистанционном режиме до 14 ноября. Реализация образовательных программ будет осуществляться в электронной информационной образовательной среде Moodle. Также в КемГУ обучение в дистанционном формате продолжится с 8 по 13 ноября.

Студентам Кузбасской сельскохозяйственной академии продлили дистанционку с 8 по 13 ноября. В КузГСХА обучаться с 15 ноября в очном формате можно будет только при предъявлении QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.

- С 15 ноября 2021 года в учебных корпусах академии будет действовать режим CoViD-free, то есть студенты будут допускаться к учебным занятиям на территории вуза при предъявлении QR-кода, подтверждающего статус вакцинации от COVID-19, статус переболевшего или наличие действующего отрицательного результата ПЦР-теста, - сообщили в Instagram -аккаунте КузГХСА.

Для студентов с медицинским отводом и младше 18 лет в академии будет организовано бесплатное экспресс-тестирование. Для тех, кто не прошел вакцинацию и не имеет медицинского отвода, скорректируют индивидуальные учебные планы, организуют учебный процесс полностью в дистанционном формате.

Кроме того, школы Кузбасса не планируют переводить детей на дистанционное обучение. С 8 ноября учащиеся выходят на учебу в очном режиме.

Напомним, что главный пульмонолог Кузбасса рассказала об особенностях дельта-штамма коронавируса. Кроме того, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 329 человек.

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