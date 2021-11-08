Карта мне дала совет: покупай быстрей билет

Купленный билет отправляется на электронную почту. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Вот уже больше месяца школьники и студенты Кузбасса могут бесплатно посещать учреждения культуры в регионе. В номере «КП» за 21 сентября, мы уже рассказывали как получить заветную «Пушкинскую карту» мы через приложение «Госуслуги.Культура». Это оказалось не так просто из-за многоступенчатой системы подтверждения учетных записей. Теперь пора приобрести билет. Только сходить куда угодно не получится. Для посещения по Пушкинской карте можно выбрать лишь те места, которые участвуют в проекте. К счастью, в приложении «Госуслуги.Культура» в разделе «карта» показаны все доступные варианты. Если неудобно пользоваться приложением - можно зайти на сайт «Культура РФ» и выбрать мероприятие там.

Мне приглянулась выставка картин в Музее изобразительных искусств Кузбасса. Но мои ожидания о том, что можно просто-напросто выбрать мероприятие, нажать кнопочку и все, готово, не оправдались. Купить билет, не выходя за пределы приложения, не получится: оно служит агрегатором событий, которые проходят по проекту «Пушкинская карта». Поэтому при покупке меня перенесло на сайт музея.

А где кнопка?

Но вот незадача - кнопки «купить билет по Пушкинской карте» просто не оказалось. Оформить заказ можно было только по стандартной банковской карте. Тогда я обратилась за помощью к подруге. И у нее была та самая кнопка - с надписью «Пушкинская карта». А у меня нет! Я решила еще попытать счастья и купить билет на другую выставку в том же музее - и та же история. Может, не в музей, а в филармонию? Опять неудача! И в другом музее, и в театре для детей и молодежи заказ упорно не хотел оформляться за «пушкинские» деньги. Да что же такое?!

В поисках выхода я полезла в интернет. Оказалось, в своих электронных проблемах я не одинока: десятки гневных комментариев: не проходит оплата, не получается ввести реквизиты и другие сложности, которые у меня даже не встречались. В комментариях всем советуют обратиться на горячую линию. Успокоившись, что причина не во мне, я решила зайти в приложение через пару дней, надеясь, что все наладится само. Увы, чуда не случилось.

Магия горячих линий

Пришлось звонить на горячую линию. Номер телефона указан в разделе «поддержка» все того же приложения. Звонок прошел гораздо быстрее, чем эпопея с оформлением заказа. Сначала автоответчик предложил нажать те или иные кнопки, чтобы услышать заготовленные ответы на часто задаваемые вопросы, но мне пришлось дождаться оператора. Девушка на другом конце провода выслушала мою проблему, посоветовала оформить заказ через сайт, что я уже безуспешно пыталась сделать, и попросила паспортные данные. У меня их ни с собой, ни в памяти не было, так что я положила трубку. Но перезванивать мне не пришлось: заветная зеленая кнопка наконец-то появилась!

Но на выставках, куда я хотела попасть, кончились билеты. И в театр тоже. Потому я решила отправиться на концерт в Государственной филармонии Кузбасса, на который еще оставались свободные места. Пока еще оставались, судя по скорости, с какой билеты исчезли из продажи на ранее приглянувшиеся мне выставки и спектакль.

Далее все просто: вводишь реквизиты, читаешь соглашение (оно короткое) и билет приходит на электронную почту. Его, вместе с пушкинской картой, нужно предъявить на входе. При этом подарить бесплатный концерт кому-то не получится: владелец карты и билета должен быть один и тот же, иначе не пропустят.

А как возвращать?

К сожалению, планы на день концерта у меня резко поменялись - хотелось бы вернуть деньги назад на карту. В приложении сказано, что обращаться нужно к организатору события, так как у каждого свои порядки по возврату. Если возвращать билет заблаговременно, то вся сумма придет обратно на Пушкинскую карту. Сколько этого ждать? В таком вопросе есть только один ответ: вернуть билет можно, но каким способом и в какие сроки - решает организатор мероприятия.

В моем случае вернуть билет и деньги обратно на Пушкинскую карту можно было через сайт Ticketland.ru - где купил, там и возвращаешь. Правда есть оговорка - возврат невозможен, если до мероприятия осталось меньше трех дней. В некоторых организациях этот срок может быть другим. В таком случае, деньги с билетом просто сгорают. Исключение: возврат по причине болезни или изменения времени проведения мероприятия. Тогда нужно связаться с оператором и лично обсудить порядок возврата. Мне деньги вернулись в течение недели.

В завершение добавлю, что в приложении «Пушкинская карта» не хватает раздела с купленными билетами - специально для забывчивых - а также функции поиска мероприятия по дате. Пока что такое можно сделать только на сайте «Культура РФ», которым пользоваться даже удобнее. И раз так, то зачем вообще нужно приложение? Вопрос остается открытым. Как пишут в официальных группах «Пушкинской карты» в соцсетях: в будущем возможности карты будут обновляться и расширяться.