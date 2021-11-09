Спрос на ИИС среди кузбассовцев увеличился на 20%

Фото: пресс-служба банк ВТБ (ПАО).

Что повлияло на рост интереса у населения к индивидуальным инвестиционным счетам, какие существуют возможности управления финансами у кузбассовцев, с какого возраста можно стать инвестором, а также как можно избежать «подводных камней» в мире финансов, эти вопросы обсудим сегодня с управляющим банком ВТБ в Кузбассе Анжеликой Рогожкиной.

- Анжелика Рузалимовна, насколько сейчас выгодно «сберегать»? Какие нюансы необходимо учесть вкладчикам, а также новичкам в области инвестиций?

- Как только у человека появляются первые свободные средства, он начинает задумываться о сохранении и увеличении своего капитала. Для себя каждый принимает, исходя из текущей ситуации и планов на будущее, решение «копить или тратить». Представители более старшего поколения чаще выбирают консервативную политику управления финансами, больше сберегают. Молодежь, если появляются свободные средства, чаще склоняется в пользу банковских продуктов, которые принесут повышенный доход или выбирает инструменты, с помощью которых можно в любой момент вывести средства, не теряя процентных начислений - накопительные счета. В ВТБ можно открыть накопительный счет «Копилку» в любой валюте и в любом количестве. Сумму и срок выбирает сам клиент. При этом проценты по накопительному счету рассчитываются на ежедневной основе, на текущий остаток, что очень выгодно и удобно и в конце месяца зачисляются на счет. «Копилку» вы также можете закрыть в тот момент, когда вы решите, без каких-либо ограничительных условий. Более 90% клиентов банка выбирают «Копилку», что говорит о ее популярности. Открыть накопительный счет можно как в отделении банка, так и выбрать эту опцию на экране банкомата либо в пару кликов в мобильном приложении ВТБ Онлайн.

Если говорить о традиционных инструментах накопления, то в настоящий момент банк ВТБ предлагает широкую линейку вкладов. Для тех, кто готов инвестировать ВТБ разработал ряд инвестиционных продуктов, рассчитанных на любой начальный капитал. Для более консервативных инвесторов больше подойдут вложения в облигации надежных предприятий и консервативные паевые фонды. Тому, кто готов к доле риска с потенциально более высоким доходом, можно подумать об открытии брокерского счета для инвестирования в высокодоходные паевые фонды акций российских и зарубежных компаний. Для квалифицированных инвесторов банк ВТБ предлагает рассмотреть структурные ноты, инвестиционные облигации, еврооблигации и другие инструменты.

Начать инвестирование возможно в любом возрасте, брокерский счет открывается всем клиентам старше 18 лет. Для того, чтобы разобраться в теме, клиенты банка могут пройти бесплатное обучение в «Школе инвестора ВТБ» и воспользоваться бесплатными сервисами аналитической поддержи. Но самое главное, ответы на большинство вопросов на этапе знакомства с рынком ценных бумаг даст удобное мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции. Интерфейс у приложения понятный и простой, в самой программе вы найдете обзоры российских и зарубежных ценных бумаг, прогнозы от экспертов и массу другой полезной информации. Удобное приложение оценили многие кузбассовцы, число открытых ИИС в 3 квартале этого года на 20% превысило показатели аналогичного периода годом ранее.

Можно сказать, что все больше наших земляков предпочитают накапливать и инвестировать, к примеру объем размещенных денежных средств в ВТБ за 9 месяцев достиг практически 80 млрд рублей, в нем более трети приходится на инвестиции - 28,5 млрд рублей. При этом за 9 месяцев спрос на инвестиционные инструменты увеличился на треть. Доверие к банку ВТБ остается высоким, об этом говорят показатели по размещению средств физических лиц в регионе, рыночная доля ВТБ в этом году составила более 15%.

- Чем можно объяснить такое повышение спроса на индивидуальные инвестиционные счета?

- Начнем с того, что индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - это брокерский счет с налоговыми преференциями: либо клиент освобождается от уплаты налогов с операций с ценными бумагами, либо получает налоговый вычет 13% с внесенной суммы до 400 тысяч рублей в год. Вычет производится с суммы уплаченного НДФЛ. Возврат налогового вычета дает значительную премию к доходу от инвестиций в ценные бумаги. Помните о том, что инвестиционный счет открывается минимум на 3 года, то есть до окончания этого срока средства должны оставаться на счете. ИИС можно открыть удаленно через приложение ВТБ Онлайн/ВТБ Мои Инвестиции, а также с помощью менеджера в отделении банка.

Сейчас в России по данным Московской биржи открыто более 4,5 млн ИИС. За год их количество увеличилось на 30%. Спрос растет в том числе за счет популяризации возможности получения налоговых льгот со стороны государства.

Отмечу, что вы можете начать инвестирование с любой суммы. К примеру, сумма порога входа при покупке облигаций федерального займа или облигаций банка ВТБ составляет 10 тысяч рублей, что может позволить себе любой человек, акции и облигации можно купить на любую сумму.

Еще один приятный бонус - теперь получить налоговый вычет от суммы взносов на ИИС можно по упрощенной схеме с нашим новым сервисом в приложении ВТБ Онлайн. Клиентам не нужно собирать документы и передавать их в ФНС, мы сделаем это за вас.

Помимо доступности продукта и легкости открытия счета, удобного мобильного приложения, которое поможет вам разобраться в тонкостях инвестиций, мы предлагаем широкий спектр инструментов в рамках одного счета, рассчитанный на любой риск-профиль клиента, а также исходя из выбранной стратегии инвестирования: в рублях, евро и долларах США.

Клиенты ВТБ имеют возможность сократить издержки при инвестировании, бесплатный робот-советник поможет подобрать оптимальный пакет акций и других ценных бумаг. Робоэдвайзер разрабатывает рекомендации по портфелям на базе экспертизы аналитической команды ВТБ, исходя из текущей волатильности на рынке. Он, согласно введенным клиентом параметрам, будет предоставлять актуальные рекомендации. К приобретению рекомендуются высоколиквидные бумаги, качество рекомендаций проверяется сотрудниками ВТБ Капитал Инвестиций. По оценке экспертов ВТБ Капитал, средняя доходность при использовании услуги робота-советника по итогам 2020-2021 года в рублевой стратегии составила 15%.

- И последний вопрос, кто может стать инвестором?

- Инвестировать может любой человек, который задумался о повышении собственного дохода. Повторюсь, что это поощряется и политикой государства в отношении налоговых вычетов, которое заинтересовано в том, чтобы наши граждане были финансового грамотными, а также имели возможность приумножить свои средства. Сегодня, по сути, инвестирование зачастую сводится к работе с удобным мобильным приложением, которое дает доступ к широкому перечню инвестиционных инструментов. Что касается суммы, с которой стоит начинать инвестирование, она может быть и достаточно небольшой. Если вы задумались над этим вопросом, мой совет, найдите себе хорошего финансового консультанта. Сотрудники банка ВТБ будут рады помочь вам и ответить на все интересующие вопросы.

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