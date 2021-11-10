В администрации Кузбасса рассказали о подготовке к снегоуборочному сезону

С начала сезона вывезли уже 40,5 тысяч кубометров снега. Фото: АПК

С выпадением снега, многих горожан стал волновать вопрос о том, будут ли вовремя и качественно чистить улицы? Уже сейчас, с начала снегоуборочного сезона, работают больше тысячи машин и больше двух тысяч рабочих, которые убрали уже 40 с половиной тысяч кубометров снега. И это при том, что общая протяженность дорог в Кузбассе - 22 тысяч км.

К зиме уже подготовлен необходимый - 35-40% - запас пескосоляной смеси для посыпки дорог и тротуаров. Если он закончится - уже заключены договоры на поставку нового. Для содержания дорог в чистоте заключили 274 контракта с 250 организациями.

- Уборка снега - вопрос не только комфорта, но и безопасности людей. Зимы в Кузбассе снежные, работы у коммунальщиков много, и нарекания у людей время от времени возникают. В связи с этим поручаю главам усилить контроль за уборкой снега. Особое внимание - маршрутам общественного транспорта, подходам к школам, детсадам, больницам и другим важным соцобъектам, - сказал губернатор Сергей Цивилев.

Также он отметил, что на любые обращения или жалобы граждан - будь то соцсети, звонки или личные обращения - службы должны реагировать максимально быстро и проводить уборку качественно. Вопросы по поводу уборки автомобильных дорог в Кемерове можно задать в диспетчерской «Кемдор», с которой можно связаться по номеру 8 (3842) 67-00-00. Для дорог межмуниципальных и дорог регионального значения - 8 (3842) 36-81-83. А жалобы о том, что не почистили или почистили некачественно двор, принимаются в местной управляющей компании.