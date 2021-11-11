В Кемерове построят ледяные городки почти за два миллиона рублей

Горки в кемеровских ледяных городках будут быть оформлены художественной резьбой. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На официальном сайте госзакупок появилась информация о том, что администрация города, а также ищет подрядчика для строительства ледяных городков.

Известно, что планируется установить как минимум одну горку и фигуры, вырезанные изо льда. Размещаться этот новогодний городок будет в Ленинском районе, а именно на бульваре Строителей. Горку хотят сделать чуть больше двух метров высотой, пять с половиной метров длиной ската, а шириной - около полтора метра. Высота фигур такая же. При этом все ледяные скульптуры должны быть со светодиодной подсветкой. Для горки - 26 прожекторов, для двух фигур - семь.

Но на этом не все. Второй городок хотят сделать в Заводском районе - на центральной части улицы Патриотов, 34. В нем разместят так же, как и в первом случае и с теми же параметрами, ледяную горку с подсветкой, две предварительно отреставрированные пенопластовые фигуры - Деда Мороза и Снегурочки - и подиумы-основания под них и елку. В довесок собираются установить две деревянных горки, которые будут уже повыше предыдущих на целый метр и, соответственно, с более длинным скатом. И плюсом - установка новогодних баннеров и ремонт металлических ограждений.

Горки в городках, как сказано в документах, должны быть оформлены художественной резьбой, оно и понятно - Новый год же, а лед должен быть чистым и прозрачным, природного происхождения.

Построить всю эту красоту должны до 25 декабря в Ленинском районе и до 20 - в Заводском, а стоимость работ - 1 073 500 и 821 тысяча рублей соотвественно.