Жизнь за кулисами театра и музыкальная историческая драма: как интересно провести выходные в Кемерове

Театр кукол Кузбасса покажет спектакль для взрослых. Фото: театр кукол Кузбасса.
Хлам в храмах искусства
Смотрим спектакль об утерянной любви между сценой и зрительным залом.
Театр кукол Кузбасса покажет спектакль для взрослых. Одноактная правда о русском театре под названием «Хлам искусства» - результат работы актеров под руководством режиссера театра Петра Зубарева.
Спектакль состоит из четырех эпизодов, в каждом из которых используется свой отдельный прием театра кукол. Все эпизоды - зарисовки о театре, с большей или меньшей долей юмора и иронии показывающие закулисье - в прямом и переносном смысле слова - этих «храмов искусства». Через весь спектакль рефреном проходит фраза «Театр - это такое место, где люди верят в то, чего нет на самом деле…».
Почему Театр, который был задуман как цитадель чуда, стал средоточием обмана? Когда актерское таинство и мастерство сделало поворот в сторону циничного профессионализма? И осталось ли в нынешнем театре то настоящее, главное, искреннее, что дает ему право называться Храмом?
Музыка Бориса Гребенщикова придает действию необходимый колорит и гротеск, а песни Александра Вертинского погружают зрителя в атмосферу начала прошлого века, эпохи, где и творили авторы знаменитого журнала «Сатирикон».
Театр кукол Кузбасса
ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79
12 ноября, начало в 18.30
Цена билетов: от 200 до 400 рублей
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Историческая драма на сцене филармонии Кузбасса. Фото: Государственная филармония Кузбасса.
История в музыке
Идем на музыкальную драму «Борис Годунов».
На сцене филармонии Кузбасса прозвучит историческая драма «Борис Годунов» в исполнении народного артиста Российской Федерации, лауреата государственной премии Евгения Князева (художественное слово) и Губернаторского симфонического оркестра.
Евгений Князев хорошо известен широкому зрителю своими работами в кино. Вольф Мессинг, Лев Троцкий, Иосиф Сталин, Борис Пастернак, Тевье-молочник и другие его кинороли вызывали широкий резонанс у публики и критики. В каждой роли актер был настолько убедителен, что зритель воспринимал его персонажей не как сыгранную роль артиста, а как живых людей.
В драме «Борис Годунов» Евгений Князев перевоплощается в царевичей, бояр, юродивых. Его актерские интонации, драматические паузы, а также музыка Модеста Мусоргского, Сергея Прокофьева, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского в исполнении Губернаторского симфонического оркестра погружают публику в великолепный пушкинский текст. В монологах артиста развернется история Смутного времени, возникнут картины Чудова и Новодевичьего монастырей, Кремлевских палат.
Государственная филармония Кузбасса
пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
16 ноября, начало в 19.00
Цена билетов от 600 до 1000 рублей