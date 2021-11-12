Спектакль для каждого по пьесе Гришковца и выставка о Достоевском: как интересно провести выходные в Новокузнецке

Трагикомедия «Сатисфакция» по пьесе Евгения Гришковца. Фото: Московский современный художественный театр.

Поединок двух характеров

Смотрим спектакль по пьесе Евгения Гришковца.

Актеры «Московского современного художественного театра» и «Студия 613» представят на сцене ДК «Алюминщик» трагикомедию «Сатисфакция» по пьесе известного и любимого всеми Евгения Гришковца.

В спектакле заняты всего два актера. Но они и вдвоем смогут показать накал всех страстей, которые будут происходить на сцене. Это реальная история двух друзей-коллег, начальника и подчиненного, в которой есть все: предательство, подлость, ревность, страсть и ненависть.

Сюжет пьесы завязывается вокруг измены: один из друзей переспал с женой другого. Раньше это был повод для дуэли, сатисфакции. Сейчас, по-хорошему, тоже так надо. Только сатисфакция будет другой - современной и по-русски. Оружие - крепкий алкоголь и минимум закусок. А в ходе дуэли поднимаются темы дружбы, детей, одиночества и многие другие, которые окажутся близкими каждому из пришедших.

Дмитрий Мазуров и Александр Аноприков играют так, что зритель полностью растворяется в действии, забывая, что он просто пришел посмотреть.

В этом спектакле мужчины увидят поединок двух стальных характеров, а женщины благодаря ему, смогут лучше понять свою вторую половинку.

QR-коды для посещения спектакля не требуются.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 33-03-47

20 ноября, начало в 18.00

Цена билетов: от 600 до 1500 рублей

**************************************************************************

К 200-летию писателя в Новокузнецке открылись сразу две выставки, посвященные его творчеству. Фото: литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского.

Достоевский с нового ракурса

Идем на выставку, посвященную творчеству великого писателя.

11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения великого русского писателя Федора Достоевского, двадцать дней жизни которого были связаны городом Кузнецком, который теперь называется Новокузнецк. Напомним, именно в Одигитриевской церкви Кузнецка 6 февраля 1857 года состоялось венчание Федора Достоевского и его первой жены Марии Исаевой, по которой писатель страдал два года.

К 200-летию писателя в Новокузнецке открылись сразу две выставки, посвященные его творчеству. Одна - в Новокузнецком краеведческом музее, где основой для экспозиции стали образы персонажей великого писателя, запечатленные в графических работах известного российско-американского художника Л. Ламма, а также новокузнецкого самобытного иллюстратора произведений Достоевского В. Беляева.

Вторая - под названием «Вообще земля благословенная». Достоевский и Сибирь» - в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского. Основу этой экспозиции составляют восемь авторских инсталляций, выполненных известным новокузнецким архитектором Павлом Тимановым и художником Сергеем Лыковым. Каждая инсталляция, словно с нового ракурса, открывает зрителю Сибирь Достоевского как «благословенную землю».

Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского

ул. Достоевского, 29, т.: (384-3) 36-02-50

Время работы: понедельник - пятница с 9.30 до 17.00, суббота, воскресенье - с 11.00 до 16.00

Цена билетов: 100 рублей