Экспертная оценка ВТБ: выдачи автокредитов в России превысят триллион рублей в этом году

Несмотря на рост цен на новые машины, спрос потребителей по-прежнему остается высоким, и по итогам года общий объем продаж автокредитов российскими банками может превысить 1 трлн рублей.

Клиенты ВТБ за январь-октябрь заключили более 73 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму свыше 84 млрд рублей, что почти на 40% превышает результат за аналогичный период прошлого года. В октябре продажи достигли 11 млрд рублей, что на 20% выше значений октября 2020 г.

Несмотря на наблюдающийся дефицит новых автомобилей на рынке и рост цен, спрос клиентов по-прежнему остается высоким. По итогам 10 месяцев текущего года клиенты ВТБ оформили 53,5 тысячи кредитов на новые машины, что сопоставимо с результатом за аналогичный период 2020 года, объем сделок за январь-октябрь 2021 года достиг 68 млрд рублей. В сегменте автомобилей с пробегом банк выдал около 14 тыс. займов на сумму 13,4 млрд рублей. Спрос на беззалоговые автокредиты вырос на 30%: за 10 месяцев года клиенты оформили в ВТБ около 5 тысяч таких займов, объем продаж составил почти 3 млрд рублей.

- Для покупки автомобиля в кредит сейчас - оптимальное время, особенно с учетом сезонных предложений крупнейших дилеров. Со своей стороны, в ноябре мы предложим нашим клиентам первыми в России попробовать оформление цифровой залоговой сделки с дисконтом в 1 п.п. от базовой ставки. На первом этапе пилотный проект запустим в столице, а уже в первом квартале следующего года тиражируем на все регионы присутствия банка, - заявил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Иван Жигарев.

Партнерский материал.

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