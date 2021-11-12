Продукция СУЭК удостоилась товарного знака «Сделано в Кузбассе»

Почетный диплом предприятию вручен за бактерицидный облучатель «СКТС-1-2/30». Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

В рамках Европейской недели качества в Администрации Правительства Кузбасса состоялась церемония награждения победителей конкурсов «СДЕЛАНО В КУЗБАССЕ», Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Кузбасса». Среди победителей - продукция предприятия Технологическая связь АО «СУЭК-Кузбасс» (входит в СУЭК Андрея Мельниченко). Сразу три его изделия по результатам конкурса в числе первых в регионе получили право маркировки товарным знаком «СДЕЛАНО В КУЗБАССЕ».

Почетный диплом предприятию вручен за бактерицидный облучатель «СКТС-1-2/30». Весной прошлого года в период коронавирусной пандемии коллективом Технологической связи было оперативно налажено собственное производство этого изделия, предназначенного для обеззараживания воздуха в помещениях с присутствием людей. Эксплуатация показала, что в процессе непрерывной работы достигается стерильность 99,9%. В течении года произведено более тысячи шестисот изделий. В числе получателей «СКТС-1-2/30» как предприятия СУЭК, так и общеобразовательные, спортивные и школы искусств, медучреждения, частные предприятия, жители городов и поселков Кузбасса. Отметим, что в июне этого года рециркулятор также удостоился диплома и серебряной медали Международной специализированной выставки технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг - 2021».

В 2021 году в конкурсах качества приняли участие 70 организаций и предпринимателей Кузбасса, представившие более 100 наименований продукции и услуг. Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

Право выпускаться с товарным знаком «СДЕЛАНО В КУЗБАССЕ» получила и трудновоспламеняемая гидравлическая жидкость «СП 660», применяемая в гидросистемах механизированных крепей. Жидкость специально разработана для использования в шахтовых условиях на основе биологически разлагаемых компонентов. Обладает хорошими санитарно-гигиеническими свойствами, безопасна в экологическом и токсикологическом отношении. Высоко оценены экспертами конкурса также производимые Технологической связью перемычки кабельные межсекционные (ПКМ). Они предназначены для использования в электронных системах управления секциями крепи.

Право выпускаться с товарным знаком «СДЕЛАНО В КУЗБАССЕ» получила и трудновоспламеняемая гидравлическая жидкость «СП 660». Фото: пресс-служба СУЭК-Кузбасс.

В 2021 году в конкурсах качества приняли участие 70 организаций и предпринимателей Кузбасса, представившие более 100 наименований продукции и услуг. 56 предприятий и организаций - победителей конкурсов - на церемонии награждения поздравил заместитель министра промышленности и торговли Кузбасса Андрей Громов. Он отметил что, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, кузбасские предприятия активно включились в конкурс и подтвердили свое реноме как конкурентоспособного производителя товаров и услуг высокого качества.