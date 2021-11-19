Хиты «Сектора газа» и признание в любви папам: как интересно провести выходные в Кемерове

В Кемерове состоится концерт группы «Черный Вторник». Фото из архива группы «Черный Вторник».

Хиты «Сектора Газа» от трибьют-группы

Слушаем песни, на которых выросли миллионы россиян.

В Кемерове состоится концерт группы «Черный Вторник» - трибьют-группы легендарного «Сектора газа», на песнях которого выросли миллионы россиян. Творчество «Сектора Газа» не утратило своей актуальности до сих пор, даже среди поколения, не заставшего годы популярности Юрия Хоя и его коллег по группе.

Группа «Черный Вторник» была образована в городе Иваново в мае 2013 года. И за неполные восемь лет ребята уже успели заполучить любовь и уважение поклонников творчества Юрия Хоя, побывав с концертами во многих городах России и других стран.

Группа является постоянным участником официальных Фестивалей памяти Юрия Хоя. Музыканты «Черного Вторника» лично знакомы с семьей Юрия Клинских, с его бывшими коллегами по группе и с некоторыми из них периодически даже дают совместные концерты. Но даже выступая только своим составом они умело улавливают манеру «Сектора», при этом не копируя ее бездумно, а пропуская через свои эмоциональные ощущения, придавая современный смысл и звук хитам, которые на слуху уже более 20 лет.

Ночной клуб «Nebo»

пр. Советский, 8, т.: (384-2) 46-55-55

19 ноября, начало в 20.00

Цена билетов: от 1000 до 2500 рублей

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Спектакль «Папа» - это один из самых необычных спектаклей кемеровской «молодежки». Фото: театр для детей и молодежи.

О папах родных и приемных

Смотрим, пожалуй, самый пронзительный спектакль о любви.

Театр для детей и молодежи приглашает зрителей на спектакль «Папа». Это один из самых необычных спектаклей кемеровской «молодежки», который в самом театре характеризуют как спектакль-парадокс. В нем есть живое человеческое слово, но нет драматургии. Есть актеры, но нет ролей. Есть люди, но нет зрителей. Странный жанр, соединяющий несоединимое. Истории, которые произошли на соседней улице, в соседнем доме, в соседней квартире.

«Папа» - это спектакль для всех возрастов. Послушать, прикоснуться, сопережить радостные и грустные, трогательные и наивные, такие разные и такие похожие истории… Пожалуй, это самый пронзительный спектакль театра, потому что это - спектакль-исповедь, откровение, открытость, души наизнанку; что-то очень личное, но вместе с тем в каждой истории немного про тебя, немного о тебе, а точнее говоря, про твоего папу.

«Папа» - один из немногих спектаклей, после которого трудно говорить. Нет, не потому что нечего сказать, напротив, слов очень много, и сказать их хочешь, но не можешь. Все где-то спряталось глубоко в душе, а от воспоминаний о детстве и своих родителях на глаза наворачиваются слезы.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

20 ноября, начало в 11.30

Цена билетов: 400 рублей