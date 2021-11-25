В Кузбассе обещают морозы до -25 градусов

С прохождением холодного атмосферного фронта в регионе начнет усиливаться ветер. Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбассе в ближайшие дни характер погоды будет переменчив, ожидается похолодание. С прохождением холодного атмосферного фронта в регионе начнет усиливаться ветер. Осадки будут переходить от дождя, мокрого снега в снег. При таких метеоусловиях опасность может возникнуть на дорогах, из-за гололедицы сложно будет передвигаться как пешеходам, так и автомобилистам. Так, в пятницу, 26 ноября столбики термометров днем покажут -10…-15 градусов, местами -3…-8 градусов. Вместе с тем сила северо-западного ветра будет достигать 5-10 метров в секунду, местами до 15 метров в секунду. Обещают местами небольшой снег.

В субботу, 27 ноября, ночью -15…-20 градусов, местами до -25 градусов, а днем -5…-10, местами до -15 градусов. Ветер будет западный 3-8 метров в секунду, местами порывы 14 метров в секунду. Осадков не ожидается.

В воскресенье, 28 ноября, ночью -6…-11 градусов, местами -12…-17 градусов. Днем столбики термометров покажут -5…-10 градусов. Ветер будет юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду. Ожидается небольшой местами умеренный снег, местами метели.

В понедельник, 29 ноября, в ночное время -5…-10 градусов, после восхода солнца -1…-6 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Также местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Прогнозируют небольшие местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега.