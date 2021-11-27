Последние новости о трагедии в шахте «Листвяжная» на 27 ноября 2021 года. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В субботу, 27 ноября, с утра центр внимания к событиям вокруг аварии на предприятии из Ленинска-Кузнецкого временно переместился в Кемерово, где начались заседания по избранию меры пресечения для задержанных ранее фигурантов уголовного дела по факту ЧП. По нему проходят пять человек. Судом поддержаны все ходатайства следственных органов. На два месяца - до 25 января 2022 года - под арест заключены директор шахты Сергей Махраков, замдиректора шахты Андрей Молостов, начальник участка шахты Сергей Герасименюк, главный госинспектор Беловского отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и главный инспектор Беловского отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров.

В ходе расследования аварии задержаны пять человек. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Сотрудников шахты обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности, в результате чего погиб 51 человек. По версии следствия, директор знал об опасной концентрации метана в горных выработках шахты. Сам обвиняемый вины не признал и просил о домашнем аресте.

В суде следствие ходатайствовало об аресте Молостова, объяснив это тем, что обвиняемый купил билеты за границу. Замдиректора же утверждал, что собирался в плановый отпуск на Мальдивы с семьей до 17 декабря.

Герасименок заявил, что жалоб от шахтеров на условия труда ему не поступало.

Инспекторов обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Вины своей в данной ситуации они также не признают, так как считают, что не могли влиять на безопасность на предприятии.

На шахте возобновили поисковые работы. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

В субботу же, 27 ноября, стало известно, что на шахте возобновили поисковые работы. По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, концентрация метана в шахте снижается, пожара там нет, поэтому в шахту уже отправили первую группу спасателей. Главная задача, как отметил глава региона, не потерять больше ни одного человека.

Стало известно число горноспасателей, пострадавших во время поисково-спасательной операции на шахте. Их - 15 человек. Всех госпитализировали с отравлением окисью углерода. Об этом рассказал начальник Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС Александр Апальков.

Более 60 человек пострадали от отравления окисью углерода. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

51-летнего горноспасателя Александра Заковряшина- единственного выжившего из погибшего в шахте отделения ВГСЧ, решено по итогам сеанса телемедицины перевезти на лечение из Ленинска-Кузнецкого в областной токсикологический центр в Кемерово.

Авария на шахте «Листвяжная» случилась в четверг, 25 ноября. Заковряшин был найден там спустя сутки. Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое, но он находится в сознании и сам дышит. Об этом журналистам рассказал врач отделения реанимации Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Антон Богданов. Он также отметил, что состояние пострадавшего за последнее время не ухудшилось. Ранее сам горноспасатель в телефонном разговоре с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым сообщил, что чувствует себя хорошо и похвалил местных врачей.

При аварии от отравления окисью углерода пострадали более 60 человек. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

А в понедельник собирается выписаться из больницы после прохождения курса лечения первая группа легко пострадавших шахтеров в составе девяти человек.

Напомним, взрыв, предположительно, метано-воздушной смеси на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября 2021 года. Жертвами аварии стали 46 горняков, позднее погибли еще пять горноспасателей, которые спустились в шахту. Один чудом выжил и вышел на поверхность спустя сутки. Медицинская помощь понадобилась более чем 60 человекам, в их числе - 15 бойцов ВГСЧ.

В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим - с 26 по 28 ноября.