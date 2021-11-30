Последние новости по аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе на 30 ноября 2021 года

Бурильные работы на шахте. Фото: пресс-служба АПК

На шахте «Листвяжная» в Кузбассе началось бурение скважин для анализа обстановки под землей, а в дальнейшем - подачи инертного газа. Основная задача, которая стоит перед спасателями на сегодняшний день - стабилизация газовоздушной среды в шахте.

Сейчас на месте в круглосуточном режиме работают три буровые установки.

- На шахте в соответствии с планом работают шесть отделений ВГСО. Они занимаются контролем газовой обстановки, откачкой воды, также отделение находится в разведке аварийного участка для поиска и обнаружения горнорабочих, - рассказал журналистам генеральный директор ФГУП ВГСЧ Николай Медведев.

На месте ЧП постоянно находится губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. По его словам, он будет работать в Беловском районе до тех пор, пока не закончится поисково-спасательная операция.

- Работы продолжаются, я буду находиться здесь, пока мы не закончим поисково-спасательные работы и не определимся с каждым шахтером, который сейчас числится в списках оставшихся под землей, - заявил Сергей Цивилев.

Сегодня у главы региона запланирована большая встреча с родственниками погибших и пострадавших шахтеров. Он отметил, что с каждой семьей будет разговаривать индивидуально, чтобы учесть все просьбы и проблемы.

Напомним, что в регионе начались первые выплаты семьям горняков. По данным АПК, на данный момент родственникам погибших и пострадавших перечислено более 100 млн рублей. Две семьи на данный момент отказались от получения компенсации.

- Две семьи отказались получать выплаты, пока их родной человек не будет поднят на поверхность. Мы должны с уважением относиться к такому решению, поэтому не настаиваем. В любую минуту этим оставшимся двум семьям деньги вручим, - сказал губернатор.

Напомним, что Правительство РФ также окажет помощь горянкам - на эти цели выделено около 80 миллионов рублей. Семьи погибших получат от федерального центра по 1 миллиону рублей. Пострадавшие в аварии, которым нанесен тяжкий и средней тяжести вред здоровью, - по 400 тысяч рублей. В случае легкой степени повреждений выплата составит 200 тысяч рублей

В понедельник в больницах находились 83 пострадавших при аварии шахтеров и горноспасателей. До конца дня медики планировали выписать около 40 из них.

Взрыв на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошел утром 25 ноября. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.