По единому проездному билету можно добраться до Шерегеша

Единый проездной включает поездку в обе стороны. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Теперь туристам из других регионов России можно добраться по единому проездному билету до кузбасского горнолыжного курорта Шерегеш. Он включает авиаперелет, а также поездку к месту назначения на поезде и автобусе, сообщили в Агентстве по туризму Кузбасса.

Путешественники, которые выберут способ мультимодальной перевозки до горнолыжного курорта получат: единый билет на весь маршрут поездки - в прямом и обратном направлении, гарантированную перевозку по всему пути следования, удобную стыковку между рейсами, доставку автобусом непосредственно до горнолыжного комплекса, а также круглосуточное сопровождение поездки. Отметим, что продажа единых билетов уже открыта.

- Пунктами стыковок мультимодальных перевозок в Кузбассе стали Международный аэропорт Новокузнецка имени Б.В. Волынова и железнодорожный вокзал Новокузнецка. Сюда прибывают и отправляются воздушные судна и железнодорожные поезда. Пересадка пассажиров, прибывающих на железнодорожный вокзал и следующих по единому билету до Шерегеша, проходит на Новокузнецком автовокзале, расположенном в непосредственной близости от ж/д вокзала, - сообщили в Агентстве по туризму Кузбасса.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказала о запуске с 27 ноября чартерных рейсов из Москвы до Кузбасса, ради туристов, желающих отдохнуть в Шерегеше. Пассажирам этих чартерных рейсов Ростуризм частично компенсирует стоимость перелета. Также на кузбасском курорте Шерегеш перенесли введение QR-кодов до 20 января 2022 года. Кроме того, 610 человек установили новый рекорд России в Шерегеше. Они приняли участие в массовом танце в горнолыжной экипировке.